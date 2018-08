Camas en el Circuito

Desde mediados de los ochenta, seguí profesionalmente el Mundial de Fórmula 1 y, al margen de mil historias para no dormir, guardo un recuerdo imborrable que tiene que ver, precisamente, con la necesidad fisiológica de acostarse. Jamás olvidaré la amenaza que recibí de perder la acreditación como periodista en ese deporte por una crónica que, al parecer, no agradó al todopoderoso Bernie Ecclestone, patrón de la F-1 durante décadas. Mi polémico artículo, era una simple e 'inocente' propuesta para acabar con el aburrimiento en las carreras de aquella época, sustituyendo los asientos de los circuitos por cómodas camas, para que los espectadores pudieran descansar así plácidamente durante los soporíferos grandes premios, en los que casi nunca pasaba nada sorprendente. No crean que me voy por las ramas o los cerros de Úbeda. Esta reflexión viene muy a cuento por las recientes y aburridas 'carreras políticas' que se siguen librando entorno al Circuito de Jerez. Son como para echarse a dormir sin despertador. Dado que el trazado depende de una empresa pública, su gestión está siempre afectada por las batallas entre la oposición y el gobierno municipal en funciones. Ya sabemos que la transparencia y control de gestión (obligatorios e higiénicos), tienden a confundirse con el acoso y derribo, trayendo consecuencias nocivas. Ahora la polémica está servida por un posible reasfaltado de la pista andaluza, algo propio y habitual en instalaciones de este tipo, que no debería generar conflictos ni alarmas. Por otro lado, los gestores actuales están moviendo cielo y tierra para recuperar la Fórmula 1, algo muy legítimo que podría irse al traste si quienes deben invertir en ello observan que los políticos de Jerez discrepan en algo tan elemental, como es correr en el mismo sentido. ¿Acabarán cambiando asientos por camas?