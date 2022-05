Concluyó la Feria del reencuentro

Termina una deseada Feria del Caballo de Jerez donde nos hemos reencontrado principalmente con el virus, porque el covid no ha desparecido y los contagios se han incrementado de forma exponencial. Esperemos que la incidencia sólo se quede en contagios leves sin necesidad de hospitalización o UCI como parece que está ocurriendo en la mayoría de los casos. Convivir con el virus es lo ideal porque no desaparecerá.

“Fuera aparte” del virus compañero inseparable, hemos tenido una Feria grande, de esas que añorábamos y que aún con los dos años sin celebrase parece que nunca se fue. La hemos retomado como si no hubiera habido pandemia, muestra de la mecánica de nuestras almas y programación del ser humano preparado para olvidar rápido lo malo y buscar siempre lo bueno. Es un mecanismo instintivo natural de supervivencia que tenemos instalado de fábrica. No obstante, somos conscientes de lo sufrido y lo que queda pues han sido muchos seres queridos y amigos los que se fueron o están mal y eso no se olvida nunca aunque te resignes y sigas el camino.

Hemos disfrutado de una Feria con mucha variedad y que ha ofrecido cantidades industriales de opciones. El que ha querido pasear sin gastar dinero puede hacerlo en la Feria, porque en ese sentido es gratis. Otra opción cada vez más frecuente es comer fuera de la Feria como se ha observado en muchos bares y restaurantes de la zona colindante, caso destacable la Cervecería Avenida de Carmelo y zona de la plaza del Caballo que no han parado en toda la Feria de tener completos sus locales y terrazas.

Y los que han querido gastar dinero dentro han tenido la oportunidad de hacerlo y en muchos casos pagar abusos porque en algunas casetas las “puñaladas” han sido muy fuertes, debido a los precios donde un guiso del día rozaba los doce euros o lo que es lo mismo dos mil pesetas de las de antes. Un ejemplo, del que tengo el ticket, por la siguiente consumición en una caseta de una asociación: 4 copas de vino de jerez tipo vino fino normal y dos platos de papas con carne, total treinta y seis euros (seis mil pesetas a efectos comparativos). Un autentico “atraco a mano armada”.

Ahora bien, en otra caseta de una hermandad encontramos un ración de langostinos de buen tamaño, muy ricos y bien despachada por doce euros la ración. Inmediatamente como podéis imaginar dejamos de ir y pedir papas con carne en el otro sitio y nos centramos en los langostinos como si fuera el ‘guiso del día’. Los precios han subido, como todos sabemos, y la inflación está por las nubes y hemos perdido poder adquisitivo. La subida de las materias primas, combustibles y suministros han influido en los precios de la Feria. Pero también es verdad que algunos, sólo algunos espabilaos se aprovechan de las circunstancias y meten “clavazos” injustificables de ninguna de las maneras que perjudican y tiran por tierra el trabajo de los demás y la imagen de la Feria de Jerez.

Por otro lado, hemos disfrutado de un buen tiempo practicante todos los días con un levante suave y sin apretar el calor demasiado. Las tardes-noches han sido más concurridas que los mediodías y ha sido difícil en determinadas casetas encontrar mesas libres para comer o cenar, síntoma de la gran afluencia y ganas de feria. El ambiente ha sido un factor determinante, espectacular, de lo bueno y variado, del colorido y belleza del paseo de caballos y enganches donde hasta los agentes de policía daba alegría verlos en esos caballos y especialmente alguna agente guapísima a caballo ¡ole!

A los caseteros hay que darles por justicia una inmensa ovación porque ha sido un año difícil para montar y arrancar. El flamenco excepcional desde los artistas que han participado como las peñas flamencas que lo han bordado, ofreciendo una seña de identidad exclusiva y única que sólo ofrece Jerez y es atractivo indiscutible. En este sentido se debe plantear de forma improrrogable garantizar y proteger que se pueda escuchar flamenco en la Feria sin tener al lado pared con pared una discoteca zumbando.

En lo que respecta al albero se ha notado y tratado muy bien aun con la variable de los días de levante (parece que lo ha gestionado un marinero controlando las horas de los vientos). Así que enhorabuena a todos los que desde el Ayuntamiento han intervenido en la organización de la Feria del Caballo. Como sugerencia, para el próximo año a ver si se pueden arreglar y pintar los postes de madera, las columnas que soportan el alumbrado porque se notaba el deterioro y falta de mantenimiento.

Y para terminar, señalar que la Feria, este año que hay elecciones andaluzas, se ha convertido en un desfile de partidos políticos y sus candidatos por donde han pasado la mayoría destacando por tener opciones el PP, PSOE, IU o bloque de izquierdas y este año como novedad Vox, que este viernes de Feria su candidata Macarena Olona se paseó por el recinto junto a miembros de su partido y el representante local Ignacio Soto. Y es que... cuando hay elecciones a la vista, también la Feria de Jerez se ha convertido en otro reencuentro de políticos. En una pasarela política muy atractiva y vaya usté condió.