Desconciertos

ESTO de los conciertos es un sin vivir. Cada día hay diez o veinte desde abueletes como Perales, Víctor Manuel o Raphael hasta pibes rarísimos como Camilo, Ñengo Flow o Nathy Peluso, observo por su aspecto que no son de mi generación, nadie con más de 50 se pondría así el bigote o se pelaría como un futbolista. No damos abasto: Tío Pepe Festival, Cabaret no sé qué, Concert Music, Bahía Sound, Música del Mar, Conciertos Bajo la Luna, Dsoko. Cada nombre más raro y con más palabras inglesas, debe darle glamú a la cosa referirse a ella en inglés. Solo en la ciudad de Cádiz hay conciertos en el Castillo de San Sebastián, en el Baluarte de Candelaria, junto a la Estación, en la azotea del Hotel Atlántico, en la azotea de Cajasol. Por causas que desconozco no habrá conciertos en el muelle como otros años, se compensa con los que hay en Sanlúcar, Rota, Jerez, El Puerto, Chiclana y San Fernando. Menos mal que la música vivía en crisis, que los músicos lo pasaban mal con la pandemia, porque están todo el día dale que te pego. Igual se han venido a vivir a la provincia y van de un pueblo a otro con el alojamiento en algún lugar céntrico. No sé si habrá conciertos en Alcalá, en Jimena o Jazz en Vejer, desconozco si volverán los festivales a Barbate, hay tantos que ya uno no se entera. Según sople el poniente o el levante llegan por la noche los berridos de un concierto o de otro. Se murieron Aute y Krahe, no giran Serrat y Sabina, ha suspendido Sting, no viene a España Paul Macartney ni Paul Simon. El último concierto al que asistí fue Silvia Pérez Cruz en el Falla. Por supuesto no iría ni muerto a escuchar a los que hacen negocio con la muerte de un comparsista, faltaría más, que en Cádiz las feministas miran para otro lado mientras se rinde homenaje a maltratadores y violadores, se ve que si eres carnavalero o jugador del Cádiz las feministas prefieren callar, solo hablan si es de Afganistán, que pilla lejos. Hace años en el Teatro de Verano, entonces llamado Pemán, tenían lugar el Festival de Folklore, el Me Río de Janeiro y los Festivales de España, idea por cierto del ínclito poeta de Isabel La Católica. Recuerdo un concierto de Serrat en 1983 y otro de María Dolores Pradera cantando a capella "Las barandillas del puente". Otros tiempos. He oído por ahí que el año que viene actuarán en Cádiz Plácido Domingo y Carreras. A ese sí iré, por supuesto que también si vuelven los Dos Pájaros . Mientras tanto veo a los chavales que van de una ciudad a otra a escuchar a gente con nombre tan raro como Love of Lesbian, Ellectric Alley, Lory Meyer , con lo bonito que es ponerles nombres españoles a las cosas. Ya cantó el Eterno Capitán "padres no les pongáis, nombres guais, a los chiquillos".