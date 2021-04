Al compás de la bulería

Comienza en Jerez una época en la que, en condiciones normales, lucirían las casetas y los coches de caballos con esplendor en el Real de la Feria. No acabada la Feria ya estaríamos hablando del miércoles que salen las "Carretas para El Rocío" con el 'Simpecado' de la Hermandad encabezando la comitiva hasta Sanlucar, para cruzar Doñana y llegar a la Aldea. No será así otro año más ,y van dos, en el que no veremos a Joaquín Vallejo en las manifestaciones públicas que rodean a la Hermandad del Rocío. Y digo públicas porque nos consta su trabajo de puertas para dentro. La Señora de Almonte no elige a cualquiera para estas tareas difíciles querido Joaquín. Enhorabuena , siéntete orgulloso y privilegiado. En estas fechas es de lo que estaríamos hablando: "Del albero de la feria que no es del bueno, que por eso se levanta mucho polvo y que las carretas salen el miércoles para el Rocío". Pero no, no veremos esas estampas por los motivos de la actual pandemia. En cambio tendremos una programación flamenca y del Festival de Jerez durante este mes de mayo de forma inédita y extraordinaria -VM (virus mediante)-.

Festival de Jerez que tiene lugar normalmente en febrero y marzo. ¿Cómo afectará el calor de estas fechas a los espectáculos? , ¿Acudirán mas o menos visitantes de fuera o ninguno? ¿Abren espacios internacionales? Son incógnitas que se trabajan desde la organización con buen ánimo y perspectivas porque falta nos hace ir retomando la actividad y la cultura. En este sentido, la pasada semana una institución de peso en Jerez, que trabaja con firmeza por la cultura flamenca, como es la Federación Local de Peñas Flamencas de la ciudad cerraba filas llevando a cabo las elecciones a la presidencia y junta directiva. La Peña Flamenca 'La Bulería' con José Manuel Rodríguez al frente ganaba las elecciones por mayoría absoluta (ocho votos sobre once) y -aunque todas las peñas son importantes e imprescindibles-, nombraba para esta nueva andadura una directiva con un denominador común: "Por y para el flamenco". La vicepresidencia es para el Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón, Secretaría para otra institución de mucha relevancia por su continua labor en el flamenco como es 'Tío José de Paula' y la tesorería para la decana de todas las Peñas: 'Los Cernícalos'. Además reforzaba la directiva con dos entidades que representan a las que trabajan también desde barrios más alejados del centro de Jerez para que el flamenco llegue a todos como son 'El Pescaero' y 'La Zúa'. Estas dos entidades ostentaban la secretaría y presidencia hasta ahora y continuarán aportando su extraordinaria labor.

Abrumadora respuesta, de este modo, de las peñas a favor del flamenco -gana el flamenco-. Claro mensaje de unidad que transmite Jose Manuel Rodríguez desde 'La Bulería', a quien hay que acompañar con ese buen compás que lleva el nombre de su entidad. Nos consta que ha recibido la enhorabuena de todas las instituciones, Ayuntamiento, y agentes culturales. Además de ser felicitado por todas las peñas y todos los presidentes , salvo uno que lleva un par de asambleas que no ha podido asistir….… Desde esta pequeña atalaya deseamos a José Manuel buena mano y que continúe el buen camino que en su día y 'por suerte' empezó Jesús López. Así que todos al compás de 'La Bulería' y vaya ud condió.