La narradora Lucie J. Lipschütz Gabriel (París, 1929; Madrid, 2023) -quien jamás compartió su vida con personajes rutilantes- fue ave precursora en cuanto a la anticipación del concepto: el XX es el siglo de las siglas. Escribió además una novela autobiográfica con dicho literal título. Dámaso Alonso también exhibió en este sentido ojo avizor cuando concibiera su obra titulada ‘Del siglo de Oro a este siglo de las siglas (Notas y artículos a través de 350 años de letras españolas)’. Las siglas no han perdido fuelle. No han perdido comba. No han perdido gasolina. No hay más que adentrarse -entre el ruido y la casuística- en las denominaciones de los altos cargos del staff de una empresa moderna. O cuanto menos de las que forman parte del rango C-Level o C-Suite. ¡Ahí es nada! Aunque es bien cierto que los hispanohablantes poseemos y aún elegimos otras terminologías digamos más tradicionales para estos puestos de trabajo, la usanza en boga apuesta por el inglés. Por ejemplo el CEO -Chief Executive Officer-: lo que traducido resulta el director general o director ejecutivo, el COO -Chief Operating Officer- o el director de operaciones, el CMO -Chief Marketing Officer- o el encargado del área de Marketing… A su vez otros como CFO -Chief Financial Officer- o director financiero, el CISO -Chief Information Security Officer- que podemos considerar como el ejecutivo de la seguridad de la información y los datos de la empresa-. La lista se ramifica: conviven otros cargos como los CIO, CTO, CGO, CRO, CXO, CDO o el esencial CCO -profesional encargado de la reputación corporativa-.

El siglo XXI ha heredado esta simplificación en la nomenclatura. Esta abreviatura, esta abreviación gráfica bajo el imperativo de las iniciales. Pero nuestro actual siglo se caracteriza -o ha de caracterizarse- por un modus operandi de indispensable aplicación. Me refiero a la transversalidad, a la cooperación, a las alianzas. Y, a tal fin, como asignatura de condición sine qua non: la negociación, la unidad y unicidad de criterios, la retroalimentación. Todo proyecto, toda iniciativa, toda idea -si se precia de aportación social- ha de partir de la coorganización. Del convenio. Del acuerdo. Sirva este introito para felicitar la propuesta que al alimón nos ofrecen El Corte Inglés Jerez y el presidente y los miembros del Consejo de la Unión de Hermandades de esta ciudad. Bajo el título ‘Exposición de carteles oficiales de la Semana Santa de Jerez’ han inaugurado esta muestra en el hall de entrada del conocido y reconocido centro comercial. Podrá disfrutarse hasta el día 31 de los corrientes mes y año. Obras de arte para nuestra sesuda recreación. El Corte Inglés ha mostrado de nuevo su apuesta por la conciencia cultural. Y por la colaboración en todos cuantos vectores socioculturales aporten a la ciudad. El Consejo de la Unión de Hermandades, por su parte, no ha regateado ningún atisbo de generosidad al ofrecer estos 32 carteles enmarcados cuyo simbolismo y cuyo repaso lineal son ya historia gráfica de una Semana Santa que, por entrecomillar a Vicente Aleixandre, suscita “fervor sin pespunte”.

El acto de inauguración de la referida exposición brilló por su sentido de la medida. El sentido de la medida es una virtud sobresaliente cum laude en estos tiempos que corren ante nuestro palmo de narices. Ya dijo Protágoras que el hombre es la medida de todas las cosas. Si nos circunscribimos a la oratoria de las clásicas palabras de salutación o breves discursos institucionales -sea cual fuere la naturaleza de la convocatoria- tanto la duración del mismo como la selección del mensaje resultan determinantes. Anteayer lunes así lo clavaron -con justeza y capacidad comunicacional, que lo es de análisis y de síntesis- tanto Isabel Mora -eficaz gestora del departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés-, José Manuel García Cordero -presidente de la Unión de Hermandades de Jerez- y la alcaldesa María José García-Pelayo. Institucionalmente asimismo fortalecieron esta cita inaugural, por El Corte Inglés, su director en Jerez Ramón Macías y el director regional de Comunicación y Relaciones Institucionales Eduardo Barrero, y por el Ayuntamiento jerezano Jessica Andreina y Antonio Real. Así como Ignacio Soto por el grupo Vox Jerez.

Con olor a incienso de paso de misterio con soldadesca encima de la canastilla dio inicio esta muestra que hace las veces de pistoletazo de salida de la atractiva programación del 40 aniversario de El Corte Inglés en Jerez. Una efeméride muy a tenor en cuenta por los jerezanos. María José García-Pelayo supo subrayar dos aspectos claves según esta feliz conmemoración. Por una parte cómo, con la apertura de este centro, llegó “la modernidad” a nuestra localidad. Hace la friolera, sí, de cuarenta años. Y, de otro lado, cómo ahora El Corte Inglés ha sabido adecuarse a la actualidad apostando además tanto por la reestructuración espacial como por la innovación empresarial. No pudo explicarse más gráficamente estos dos hechos diferenciales de un valor de marca que tanto estimamos y fidelizamos los nacidos en esta bendita tierra. Porque Jerez y El Corte Inglés han crecido juntos. De la mano. Y este vínculo crea lazos ya del todo inseparables. ¡Enhorabuena y a por otros 40 años más!