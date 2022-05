Libertad para matar

A qué libertad se refieren aquellos ciudadanos americanos que defienden el uso particular de las armas? La segunda Enmienda de la Constitución de EEUU garantiza que "no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". Pero para comprender esta reivindicación hay que entender porqué y cuándo nace esta decisión de que cualquier americano, mayor de 12 años, como sucede en el Estado de Virginia, pueda comprar un arma de 70 euros con más facilidad que cuando se compra un teléfono móvil. En Estados Unidos, que no estaban tan unidos hasta finales del siglo XIX, no tenían unas Fuerzas Armadas de gran entidad por lo que los americanos se defendían o atacaban por su cuenta y riesgo. ¿A quién atacaban las milicias o lo que ellos llamaban " ciudadanos afectados"? A los indígenas y esclavos que huían. Hoy es el día en el que no se le permite comprar armas a ningún inmigrante ilegal porque no se les considera ciudadano como tampoco, en California, la ley permite que un negro compre armas para evitar que formen sus propias milicias. Es decir, la libertad a la que se aferra la Asociación Nacional del Rifle delata que los 400 millones de armas que hay en EEUU son defendidas más por ideología política, por racismo, pero que ellos definen como su libertad. ¿Salvador Ramos ejerció su libertad? Sí, siguiendo a rajatabla las leyes. Compró un arma recién cumplidos los 18 años, porque la ley se lo permite. Publicó en Facebook, una red legal, varios mensajes : "Voy a disparar a mi abuela". A los pocos minutos, otro en el que decía: "Disparé a mi abuela" y quince minutos antes de la masacre, escribió: " Voy a disparar en una escuela primaria". Al poco, estrelló su coche, entró en la escuela y ametralló hasta que un agente le mató. Ahora hagamos el camino inverso. Si la ley permite comprar armas sin ningún tipo de restricción, si en las redes sociales no saltan las alarmas de manera inmediata ante esos claros mensajes en los que anuncia los crímenes, si cualquiera puede entrar en una escuela sin control, ahora díganles a las madres y padres de esos 19 niños asesinados que la Segunda Enmienda no se va a cambiar, como sí se hizo con la del alcohol. Díganles lo mismo a los familiares de las dos profesoras asesinadas Los defensores de las armas en America se han hecho un Sánchez mintiendo al decir que no había sucedido algo similar. 13 asesinados en Columbine. 26 niños en Connecticut. 17 asesinados en Florida… Explíquenles lo de la libertad a esas familias.