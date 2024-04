No han formado el revuelo suficiente las recientes declaraciones televisivas de Richard Dawkins, como es sabido uno de los grandes promotores del ateísmo contemporáneo. En ellas se ha declarado no creyente –faltaría más–, pero, ¡asómbrense!, nada menos que “cristiano cultural” y ha hecho una razonada defensa de la ética cristiana frente a la del Islam, que simplemente le parece “indecente” por su posición ante la mujer y diversas minorías. Además, para ello ha elegido la cadena libanesa LBC, muy popular en el mundo árabe. Hay que descubrirse ante el valor moral e incluso personal de algunos propagandistas del ateísmo –no solo en este tema, también cuando desafían otro tipo de convencionalismos. Es casi inimaginable un intelectual cristiano, ni menos aún un eclesiástico, que se exprese con semejante claridad y libertad.

Veo a Dawkins a dos pasos del Confiteor, y no sería el primero en esa senda. El ateísmo encuentra cada vez menos sustento científico, y es una gran lástima que la Iglesia no se encuentre en estos momentos en posición de dar esta batalla decisiva, ensimismada como está en sinodalidades, escándalos, divisiones y complejos. La falsa dicotomía entre ciencia y fe se va resolviendo, como era previsible, con más y mejor ciencia.

Como historiador me resulta también muy consolador pensar que el no menos falso constructo de la memoria “democrática” acabará disolviéndose igualmente con el triunfo de la Historia. En Aragón acaba de ser derogada la norma merced al pacto entre el PP y Vox, y lo mismo se anuncia en Valencia y Castilla-León. No sé a qué espera el PP para iniciar los trámites en Galicia, Madrid o Andalucía, y es altamente indicativo que en estas regiones, sin el acicate de Vox, no se haga nada. La enorme injusticia que perpetra esta visión sesgada, sectaria e insostenible de la reciente historia de España se hace visible, por ejemplo, en el extraordinario documental realizado por el Instituto de Estudios Históricos del CEU titulado Con la Leica en el macuto. A partir de cientos de fotografías inéditas realizadas por combatientes requetés navarros y alaveses, no por reporteros ni profesionales de la fotografía, se puede comprender qué llevó a las trincheras a aquellos campesinos, obreros y empleados que en pocos días se convirtieron en una fuerza de choque comparable a las mejores del mundo. Asómense a YouTube. Nada que ver con lo que hoy nos cuentan.