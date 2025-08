Jerez, 1 de agosto de 1953

RETROTRAERNOS al Jerez de antaño no es gastar pólvora en salvas. ¿Entraña un golpe de efecto? No. ¿Se da el do de pecho si echamos la mirada atrás? A medias. ¿Daremos en el blanco de las preferencias del lector? Sí, por descontado. ¿El pasado tiene la última palabra? Depende. ¿Los árboles del presente no dejan ver el bosque de lo pretérito? Quizá. ¿Lo antiguo es anacrónico? Ni hablar del peluquín. Quien esto afirme actuará como el bobo de Coria. Hoy es viernes 1 de agosto de 2025. ¿Julio se ha ido de rositas? Sí, a la chita callando, como cuchillo de melonero. En honor a la fecha que nos refleja el almanaque, damos un giro copernicano a la máquina del tiempo y nos remontamos al 1 de agosto de 1953. Sábado -para más señas-. Aquella jornada nos proyecta un Jerez donde la calma chicha tomaba mando en plaza. Hacía un calor de justicia. El ritmo comercial se acompasó. Todo bajó de ritmo con arreglo a las ferocidades climatológicas del verano. Lo corriente y moliente según los dictados de la canícula. El trabajo estajanovista fue un sí es no es esporádico…

En la iglesia de los padres dominicos dio comienzo el triduo en honor a Santo Domingo de Guzmán. El orden de los cultos sería el siguiente: por la mañana, a las nueve, misa cantada; por la tarde, a las ocho, exposición de S. D. M., estación, rosario, ejercicio del triduo y sermón a cargo de reverendo padre superior del convento fray Salvador Villalba, O. P. El día 4, festividad del santo patriarca, a las ocho, misa de comunión para los venerables órdenes terceras de San Francisco y Santo Domingo, así como cuantos fieles desearon recibir la Sagrada Eucaristía. Por la tarde, ejercicio y panegírico del santo por el reverendo padre fray Carlos Vázquez, O. F. M.

Los jerezanos sintieron profundamente el fallecimiento, en el Convento de Dominicas del Espíritu Santo, a la edad de 70 años, de la reverenda madre sor Rosario de Jesús Salinas. Llevaba meses muy enferma. En la iglesia conventual del citado monasterio fue oficiada la misa de corpore insepulto por el propio capellán Manuel Romero. Recibió numerosas condolencias la madre priora Natividad de Jesús Calvo. En el Real Convento de San Francisco se celebró el segundo día de triduo de preparación para el jubileo de la Porciúncula, cuyas influencias pudieron lucrar los fieles visitando, en las debidas conciliaciones, cualquiera de las iglesias de la orden franciscana, tales eran San Francisco, Madre de Dios, Las Descalzas y las hermanas de la Cruz.

De Zaragoza regresó -con permiso, para pasar larga temporada con su familia- el joven Servando Aponte Díaz. En la iglesia prioral del Puerto de Santa María, y ante la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, celebraron su boda Milagros Luque Parrado y Ruperto Gómez Crespo. El nuevo matrimonio marcho de viaje de novios a San Sebastián, Santander y otras capitales del Norte, fijando su residencia en Jerez. En la Casa de Socorro, de la calle Alvar Núñez, se atendió a María Leal Fernández, de 42 años, por erosiones en la cara tras una riña. Por una trifulca en las inmediaciones de la Cartuja serían curadas Ana Ortega Vera, de 18 años, con herida de mordedura en el antebrazo izquierdo y María Vera Sánchez, de 59, madre de Ana, con contusiones y erosiones en el antebrazo derecho.

Los jerezanos podían elegir entre el amplio abanico de la cartelera cinematográfica: Cine Jerezano: ‘Los ojos que dejan huellas’; Cine Astoria: ‘Ultimátum a la tierra’; Cine San Agustín: ‘El portero’, protagonizada por Cantinflas; Cine Santo Domingo: ‘La venganza del corsario’; Cinema X: ‘Suspiros de España’, con Miguel Ligero y Estrellita Castro; Cine Santiago: ‘La corona de hierro’; Cine San Telmo: ‘Lorna Doone (El castillo maldito)’; Cine España: ‘Camino de Río’ con el gran Bob Hope... Como cantó Aute, cine, cine, cine, más cine por favor…