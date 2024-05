Un sapo en el Gran Premio

El desmedido afán por superar al anterior ha provocado un ridículo mayúsculo con las cifras de asistencia al Gran Premio de España de MotoGP. Si todo ha salido bien y ha venido muchísima gente no se entiende esa obcecación en vender un récord inexistente y que Jerez no necesita porque desde hace tiempo forma parte del ADN del Mundial. La marcha atrás con las cifras era obligada porque los números no cuadraban -el taquillazo habría que justificarlo- y el sapo se lo tragó Dorna cuando en el paddock se sabe que las cifras de asistencia, aunque las hace oficial Dorna, las proporciona el que vende las entradas...