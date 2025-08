El Vietcong acertó: Perales Juanma sí lo haría

HUBO un tiempo en el que había socialistas agazapados hasta detrás de las macetas, los había en los departamentos de las universidades, en las peñas, en los hospitales, en las cofradías, en los sindicatos y en todos los niveles de la administración.

Los había de uniforme y como infiltrados, eran como una plaga, como ese enjambre guerrillero que saeteó al ejército de los Estados Unidos, el Vietcong, en esa guerra parteaguas de la historia cultural de la humanidad que fue la de Vietnam. Pedro Pacheco, cuyo partido, el andalucista, gobernó unas legislaturas con Manuel Chaves, les llamaba así: “Sois como el Vietcong, Pepe”.

Pepe es Pepe Caballos, y con este viejo vietcong mantengo desde hace cerca de un año una discusión sobre el adelanto electoral en Andalucía. Aunque sumo tres décadas a los teclados, aún me queda algo de insana credulidad y todavía me tomo como cierto lo que los políticos cuentan de modo reservado.

Juanma Moreno nos explicó hace varios meses en los pasillos del Parlamento que las elecciones andaluzas serían en junio de 2026, que es cuando tocan y, tal como un becario recién llegado, me lo creí. No expresó dudas, es un tipo serio, poco dado a las ocurrencias, es su estilo de gobierno, no se moverá, Pepe.

Pero Pepe Caballos me lo tenía advertido. Habría adelanto electoral en Andalucía, porque a Moreno también le gusta emplear el calendario como estrategia política. La polémica, por lo demás, se acabaría en cuanto comenzase la campaña, nadie recuerda eso el día de las urnas.

La pregunta es cuándo, el porqué ya está muy claro. Moreno quiere que sus elecciones sean las primeras en las que se exprese el descontento oceánico con Pedro Sánchez y, como teme que el presidente del Gobierno convoque en el primer semestre de 2026, se quiere adelantar.

A finales de diciembre de 2025, Carolina España habrá aprobado los Presupuestos andaluces, y a partir de ahí, Moreno tiene libre el calendario, lo que él no sabe y lo desconocerá hasta el final es cuándo convocará Sánchez, pero apunto algo: nunca antes de marzo de 2026, que es la fecha en la que el PNV se distanciará del Gobierno para preparase las elecciones municipales y forales.

Y algo más: Sánchez no hará coincidir las generales con las andaluzas, quiere una campaña con un único marco, o él o el tándem Feijóo-Abascal. Pepe Caballos vuelve a tener razón, Juanma sí lo haría, pero esta vez de verdad, no como el nuevo hospital de Cádiz.