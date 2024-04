La Gloria Taberna, en Jerez, celebra su gran Fiesta de Inauguración

La pasada Semana Santa no fue la ideal para muchos cofrades que se quedaron con las ilusiones y las ganas de salir en procesión en Jerez. Aunque no hay mal que bien no venga, las lluvias han menguado un futuro catastrófico para todos. Sin embargo fue una fecha que algunos no olvidarán como los impulsores de La Gloria Taberna.

Como ya se anunció en este medio el pasado mes de marzo, 2023 finalizó con el cierre del emblemático Mesón de Paco, ubicado en calle Arco, tras más de cuatro décadas. Tres nombres serían los encargados de darle una nueva vida: Amaro de la Calle (socio de la exitosa firma Gloria Vendimia), Alejandro Guerrero y José García. El antiguo mesón pasó a llamarse La Gloria Taberna.

Entonces, decidían abrir las puertas con una carta diseñada para la Semana Santa, concretamente el Viernes de Dolores, y anunciaron que, posteriormente celebrarían por todo lo alto la apertura definitiva el 14 de abril. Y la amenaza se ha cumplido. Ya cuentan con el cartel anunciador en el que cual se lee lo siguiente: “Con permiso de la autoridad competente y si el tiempo no lo impide se celebrará para beneficio del barrio de La Albarizuela de Jerez la Gran Fiesta de Inauguración”. Además, añade: “Se beberá y se comerá sin maldad”. También señala que no faltarán los magníficos vinos y tapas de la taberna, una oda ésta a la comida tradicional.

La Fiesta de Inauguración de La Gloria Taberna que comenzará a las 13:00 horas, será amenizado por la música a cargo de ‘‘The Earth Flatters’.

Arriba con Paula

Alejandro Guerrero tuvo la gran suerte de aprender a cocinar de la mano de su abuela, Paula. Ella ese ha convertido en la imagen y la estrella del cartel, y el proyecto, al igual que otros recientes como Jaleo, rinden homenaje y culto a la gastronomía típica jerezana y tradicional. Como lo definen sus impulsores, se trata de una “taberna a las jechuras nuestras”. Por supuesto, habrá de Jerez, tanto de las grandes bodegas, como de pequeños productores, y unos menos convencionales.