Juanma Contreras: el chef de los platos tradicionales 'modernos', del restaurante Tuga, en Jerez

Podría afirmarse que, de alguna manera, el chef del restaurante Tuga en Jerez, Juanma Contreras, es 'discípulo' de Manuel Valencia: “Uno de los grandes genios de la cocina andaluza”, afirma, y de quien se inspira. Recuerda y valora que éste fue uno de los pioneros en salir de la región y trabajar con Andoni Luis Aduriz, con Ferran Adriá. “En esa época ninguno de los andaluces nos movíamos por allí. Cuando montó una cocina tradicional gitana con esas técnicas… fue un pionero y uno de los mejores cocineros de Andalucía”.

Juanma Contreras, quien desde el 2 de junio de 2021 lleva el timón de Tuga, disfruta con la elaboración de platos tradicionales “que ya no se comen”, eso sí, versionándolos como nunca antes se han comido y como no se comerán en otro restaurante que no sea Tuga, y siempre que cuenten con los productos de temporada que requieren.

El chef se basa en libros de recetas antiguas y en cocinar con productos de calidad “pasándolos por su filtro”. Las tagarninas esparragás, por ejemplo son como las que cualquiera que las haya probado recuerda, pero con un huevo debajo, que no se ve, y explota.

Futuro ilusionante

Gracias a un inversor, Contreras ha decidido trasladar el restaurante al centro de la ciudad, dado que, en ocasiones, fechas señaladas o algunos días de la semana “nos quedamos pequeños y, no puedo decir que no, por eso nos vamos un lugar más grande y con mayor movimiento turístico”.

La intención es mantener el mismo concepto gastronómico, además de ofrecer la posibilidad de tapear muchos platos diferentes. “Pero seguir siendo Tuga: con platos para compartir, con gran importancia de la tradición y el vino”, reafirma el chef.

No obstante, los 'tugueros' y quienes quieran darse el gusto, aún se puede degustar los deliciosos platos de Tuga en calle Séneca, mientras se avecinan novedades con mucha ilusión. Quien aún no haya ido a su restaurante, tiene varias razones para hacerlo, sobre todo, porque supone vivir una experiencia gastronómica diferente y única. “El feedback que tenemos del cliente es bastante bueno y esperamos que siga siéndolo”, celebra el chef de Tuga, Juanma Contreras.