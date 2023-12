Dos destinos de última hora para una maravillosa escapada de puente desde Jerez

Que un infortunio de inesperado o las responsabilidades no te priven de unas mini vacaciones o una escapada ideal este o cualquier otro puente. No es necesario subir a un avión ni quedarse sin blanca para conocer lugares desconocidos, lo cuales te pueden dejar con la boca abierta. Sorpréndete y disfruta donde menos lo imaginas, por menos dinero de lo que esperas y a pesar de no haberlo organizado con antelación. Te proponemos dos destinos que no olvidarás.

Villaluenga del Rosario

La primera propuesta es desplazarte al pueblo más alto de la provincia, Villaluenga del Rosario, localidad que forma parte de la famosa Ruta de los Pueblos Blancos de Cádiz y también es uno de los Pueblos Mágicos de España. Se encuentra situado a 858 metros sobre el nivel del mar. Se puede convertir en la alternativa perfecta, sin duda, para amantes del turismo deportivo y de naturaleza, ya que se halla en uno de los enclaves naturales más espectaculares de Cádiz, el Parque Natural Sierra de Grazalema. También es ideal para desconectar.

Qué ver

El cementerio de Villaluenga del Rosario . Famoso por ser uno de los más bonitos de España, incluido en la Ruta de Cementerios de España.

. Famoso por ser uno de los más bonitos de España, incluido en la Ruta de Cementerios de España. Plaza de Toros de Villaluenga . Considerada una de las más bonitas de toda la provincia.

. Considerada una de las más bonitas de toda la provincia. Casco histórico . Descubrir el ayuntamiento o las ermitas de San Gregorio o Calvario.

. Descubrir el ayuntamiento o las ermitas de San Gregorio o Calvario. La Iglesia de San Miguel . Ubicado en la plaza de la Alameda, es un templo del siglo XVIII de planta múdejar y cúpula barroca.

. Ubicado en la plaza de la Alameda, es un templo del siglo XVIII de planta múdejar y cúpula barroca. Las ruinas de la Iglesia del Salvador.

La tienda Museo de Queso. Puedes descubrir los secretos de este producto estrella de la gastronomía local.

En la atmósfera de esta población reina un encanto especial al que no se han resistido productoras. De hecho, fue escenario de grabación de varios capítulos de la serie de HBO 'La materia oscura'.

San José del Valle

El municipio vallense está situado a 35 kilómetros de Jerez, entre la sierra y la campiña de Jerez, dibujando paisajes impresionantes. Precisamente se independizó de la metrópoli jerezana en 1995. Camino del Castillo de Gigonza -cuya visita es obligada-, y muy cerca de Paterna de Rivera, en el entorno de una magnífica hacienda, se abre un mar de vides y olivos que dibujan olas verdes entre el blanco de la tierra albariza. Se trata de la Hacienda La Parrilla Alta se desarrollan todas las fases para la producción de sus vinos, desde la vendimia, el despalillado de la uva, el prensado, el filtrado, la fermentación de la uva y maduración en barrica. El pan, los quesos, las carnes, embutidos y sus ventas y restaurantes también son venerados.

Qué ver

La parroquia de San José, ubicada en la plaza Andalucía.

ubicada en la plaza Andalucía. Centro Cultural 'Iglesia Vieja'.

El Monte de la Cruz. Cima icónica de uno de sus senderos más conocidos.

Cima icónica de uno de sus senderos más conocidos. El Castillo de Gigonza. De origen andalusí, posee elementos mudéjares y renacentistas.

De origen andalusí, posee elementos mudéjares y renacentistas. Colegio de los salesianos. Llegaron en 1908 al antiguo convento carmelita.

Llegaron en 1908 al antiguo convento carmelita. Acueducto de El Tempul. Forma parte del Patrimonio Hidráulico Andaluz.

Forma parte del Patrimonio Hidráulico Andaluz. Auditorio Municipal 'Juan Sánchez Gutiérrez'.

Embalse de Guadalcacín.

Además de estar muy cerca de Jerez, los atractivos turíticos de San José del Valle son numerosos y, si lo visitas, seguro que no tardas en volver.