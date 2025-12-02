Financial Times recomienda cambiar París y Roma por Jerez en otoño y estas son las razones

Jerez como destino turístico es tendencia. En ocasiones, medios especializados y secciones de viajes recomiendan la la quinta ciudad más importante de Andalucía como destino turístico desglosando cada uno de sus atractivos. Precisamente, el pasado mes de noviembre el periódico británico nacido en 1888, el Financial Times, dedicó un amplio reportaje a Jerez, Regensburg (Alemania), Thessaloniki (Grecia), Brescia (Italia), Ljubljana (Eslovenia), Modica (Sicilia), Saint-Malo (Francia) y Leiden, (Países Bajos), bajo el titular 'Cambia París y Roma por una de estas escapadas urbanas alternativas de otoño'. A lo largo de la publicación responde a cuatro preguntas -por qué, qué hacer, dónde alojarte y cómo llegar- sobre cada uno de esos lugares.

Plaza Plateros, Jerez.

Financial Times destaca de Jerez que carece de turismo masivo, como es el caso de otras ciudades andaluzas como Sevilla o Córdoba. La gente que se sienta en las mesas de la calle y toma su aperitivo de jerez fino junto con un platillo lleno de aceitunas son simplemente lugareños haciendo lo que les resulta natural", afirma. Por otro lado se refiere a la "excelencia" gastronómica de Jerez al ser elegida Capital Española de la Gastronomía 2026, ciudad en la que, dicen, los establecimientos de comida rápida y las tiendas de souvenirs están prácticamente ausentes y su clima con "temperaturas que rondan los 20 grados en otoño". También incluye la fecha en la que este año comenzaron las Zambombas de Jerez "en la que cantan villancicos flamencos en la calle acompañados de instrumentos de percusión caseros".

Imagen de archivo de una de las galas. / Pascual

Señala que los tres pilares de Jerez son el flamenco, los caballos y, especialmente, el vino, algo que se evidencia en el paisaje urbano con sus aproximadamente 20 bodegas que "llenan las calles del centro con aroma a madera y alcohol". Menciona las bodegas Fundador (brandyfundador.com) es la más antigua y grande, Lustau (lustau.es) la más premiada y Bodegas Tradición (bodegastradicion.es) "un productor familiar que posee en sus instalaciones una asombrosa colección privada de pinturas españolas de antiguos maestros".

Según Financial Times, la oferta cultural jerezana puede mantenerte ocupado un fin de semana largo con alternativas como el espectáculo diario en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, entre otras. Destaca dos establecimientos hosteleros. Uno de ellos, La Carboná "una antigua sala de barricas donde el chef Javier Muñoz utiliza el jerez tanto en maridajes culinarios como ingrediente". Por otro, los tabancos y, en concreto, "el famoso Tabanco El Pasaje, artistas destacados de la comunidad flamenca local se pavonean en un pequeño escenario, siendo Jerez la cuna de este noble arte español".

Hotel Tío Pepe, en Jerez. / Pascual

Recomienda alojarse en Casa Palacio María Luisa, "el mejor hotel de Jerez, cuenta con todas las comodidades de un hotel de lujo de cinco estrellas, con un interior clásico-contemporáneo con un toque de estilo rústico inglés y un toque de glamour art déco". También sugiere el Palacio del Virrey Laserna, donde, además de ofrecer visitas guiadas, cuenta con una casa de huéspedes de siete habitaciones, o el Hotel Bodega Tío Pepe, "considerado el primer 'Sherry Hotel' del mundo, destaca por su magnífica ubicación, dentro de los terrenos de la bodega González Byass, en pleno centro del casco antiguo".

