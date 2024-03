Bruselas pide a las plataformas que combatan la desinformación en las elecciones europeas

La Comisión Europea pidió a las grandes plataformas digitales que adopten medidas para combatir las campañas de desinformación durante las elecciones europeas que se celebrarán en junio.

El Ejecutivo comunitario presentó una serie de directrices con las que recomendó a las empresas que identifiquen claramente todo aquel contenido que se genere con inteligencia artificial y por tanto, esté manipulado, como pueden ser los deepfakes.

Se trata de que "las plataformas cumplan sus obligaciones y no sean utilizadas indebidamente para manipular nuestras elecciones, salvaguardando al mismo tiempo la libertad de expresión", ha defendido en un comunicado el comisario responsable de Telecomunicaciones, Thierry Breton.

También la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de Competencia, Margrethe Vestager, se ha referido a la obligación de los gigantes digitales de "proteger a los usuarios de los riesgos asociados" en el uso de las redes a los procesos electorales, por ejemplo, la "manipulación o la desinformación".

Protecting the integrity of elections is crucial for democracy & a priority under the #DSA.Today's adopted guidelines will help mitigate the risks related to electoral processes, like online disinformation & manipulation, while protecting our fundamental rights.Here's how🧵↓ pic.twitter.com/3EaS6qUhMZ