Migue García: "Para mí, el partido en Puente Genil es especial"

Migue García, centrocampista del Xerez CD, regresa por primera vez al Manuel Polinario tras su salida del Puente Genil este verano para medirse a su exequipo en la ida de cuartos de final de la Copa RFAF que enfrentará a ambos conjuntos este domingo a las 20:30 horas. El medio astigitano espera un buen recibimiento de la que fue su afición, aclara que él no renovó este verano sino que tenía dos años más de contrato y que el XCD pagó un traspaso. En cuanto al equipo azulino, señala que está "con muchas ganas" tras una pretemporada "con buenas sensaciones" y añade que la Copa RFAF "nos ilusiona y queremos ganarla, te abre la posibilidad de jugar la Copa del Rey".

-Por fin llega la competición.

-Sí. Se nota ya en los entrenamientos y en el día a día que la gente está con ganas de competir. Los partidos de pretemporada son entrenamientos, algo más serios porque nos gusta ganar, pero es verdad que no tienen el aliciente de que haya algo en juego y cuando ya tenemos un partido de ese tipo las sensaciones son otras. Estamos con muchas ganas.

-¿Cómo califica la pretemporada del equipo?

-Muy buena. Se ha hecho una preparación de varias semanas de buena carga y en los partidos el equipo se ha ido con buenas sensaciones a pesar de que los resultados a lo mejor no hayan sido los mejores, pero eso es lo de menos. Sensaciones buenas, la gente ha trabajado muy bien.

-Los resultados son lo de menos, lo importante es prepararse bien, coger los conceptos del entrenador, que nos conozcamos un poquito más todos y creo que eso se ha reflejado en los partidos que hemos disputado. Los resultados son anecdóticos porque no hay puntos en juego. Las sensaciones han sido muy buenas, pero el margen de mejora es brutal porque tenemos jugadores de un nivel altísimo. Conforme vayamos compitiendo y jugando partidos, el equipo va a mejorar muchísimo, aunque ya creo que el nivel está siendo muy bueno.

-Regresa al Polinario. ¿Partido especial?

-Claro. He estado dos temporadas allí, he sido bastante feliz allí, fueron dos años muy buenos, con buenos resultados además. Habría preferido otro rival en esta eliminatoria, pero ha tocado y me toca visitar el Polinario con otra camiseta.

-¿Usted renovó este verano?

-No. Yo renové tres campañas la temporada anterior. Lo que pasa es que anunciaron la renovación cuando yo en realidad tenía dos años más de contrato. Luego, llegué a un acuerdo con el Xerez y el Xerez con el Puente Genil pagando una cantidad de traspaso, que es algo que no se ha dicho allí y que me gustaría aclarar. El Puente Genil ha salido beneficiado económicamente.

-¿Espera un buen recibimiento?

-Sí, creo que sí. Tengo allí muchísimos amigos y con la directiva tengo una relación perfecta, con mis antiguos compañeros y con la afición, lo mismo. Yo he dado el máximo de mí los dos años que he estado allí y este año decidí salir por motivos personales, pero espero un buen recibimiento, claro.

-Migue García y Adri Rodríguez. Menudo centro del campo. Dicen que el mejor de la categoría.

-Creo que tenemos un gran equipo en general, y es verdad que tenemos un gran centro del campo, pero no sólo Adri o yo, también están Juanca y Álex Colorado. Entre los cuatro formamos un muy buen centro del campo y en todas las líneas tenemos dos jugadores por puesto que pueden jugar titular. Estamos contentos con el nivel de la plantilla.

-Con estos mimbres, el ascenso es el único objetivo.

-Cuando juegas en un club como el Xerez y con el equipo que tenemos, la meta no puede ser otra que el ascenso, pero tenemos que ir pasito a paso, somos mucha gente nueva, nos tenemos que conocer y hay que ir consolidando el equipo. La clave está en comenzar bien la temporada y que los resultados acompañen.

-¿Qué meta se marcan con la Copa RFAF?

-Ilusiona, sobre todo porque también es el primer partido de competición y nos puede posibilitar jugar una semifinal y una final e ir a la Copa RFEF con la posibilidad de jugar la Copa del Rey. Nosotros estamos ilusionados, nos hemos marcado el objetivo de ganar esta Copa y luego llegar lo más lejos posible. El míster nos transmite esa ambición, competimos en todos los entrenamientos y en todas las tareas. Nos ha inculcado eso y luego tenemos gente joven que tiene muchas ganas. Nos hemos marcado los objetivos más altos.