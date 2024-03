Checa: "El fútbol no tiene memoria, pero yo la tengo y el sí al Xerez CD es lo correcto"

El Xerez CD anunció el pasado miércoles la renovación de José Carlos Checa, técnico de la primera plantilla, por una temporada más y este lunes la ha oficializado con una rueda de prensa. El Deportivo tomó la decisión de seguir apostando por su actual entrenador hace ya más de un mes por el rendimiento que le está sacando a la plantilla y por la posición que el equipo ocupa en estos momentos, líder en solitario del Grupo X de Tercera RFEF con 56 puntos. El objetivo del ascenso aún no lo ha logrado, pero la entidad seguirá confiando en el nazareno pase lo que pase al final de temporada, aunque sería un revés importante no dar el salto de categoría en una campaña en la que la afición está volcada y la ilusión se ha desatado.

Checa, sereno, confiado y modesto, se mostró agradecido y huyó de cualquier tipo de euforia, asumiendo que aún no ha logrado nada y que lo más complicado llega ahora: "Tengo que dar las gracias al club y a mi cuerpo técnico, ya que sin ellos esto no sería posible. Sé que ellos hicieron una gran apuesta porque mi trayectoria en los banquillos era muy muy corta, se reducía a seis o siete meses en el Dos Hermanas, equipo con el que logré el ascenso, pero en una categoría inferior".

El preparador azulino recordó que "ellos arriesgaron bastante y se lo tengo que agradecer. Sin el Xerez, a mí no me querrían los equipos que se han interesado hoy en día por mí. Es verdad que el fútbol tiene poca memoria, pero yo sí la tengo. Creo que he hecho lo correcto, estoy superconvencido que mi estancia aquí va a ser lo mejor para mí y para este gran grupo humano que hemos formado entre cuerpo técnico, jugadores y la dirección deportiva del club, que es por la que ni me lo he pensado".

La renovación antes de lograr el objetivo, bajo su punto de vista, supone "un respaldo. Es que sólo puedo dar las gracias al club porque desde el principio se ha volcado conmigo. Tengo un trato más especial con Gallo y con el Capi, que son los que están más tiempo conmigo, pero me siento apoyado por todos los estamentos desde el primer momento y no era fácil".

En ese sentido, echa la vista atrás y recuerda que "la pretemporada no es que fuese mala, pero tampoco buena ni muy vistosa, este club tiene exigencias y se pudieron generar dudas, pero sucedió todo lo contrario. Sabíamos el objetivo que teníamos entre manos, sigue ahí, se consigue en mayo y es en lo único que pensamos, la obligación es el ascenso y si no lo logramos sería un fracaso".

A la hora de argumentar los motivos por los que ha dado el sí en esos momentos, confiesa que "ya lo he dicho, tengo que agradecer muchas cosas al club, a mi cuerpo técnico y a mis jugadores. Sin ellos, sería imposible que el club hubiese dado el paso, en el fútbol mandan los resultados y los han logrado ellos. De no haber sido así, no estaríamos aquí ahora. A los entrenadores nos mantienen los resultados, lo tenía claro desde el principio, sé a donde he venido y sé también que el único objetivo es el ascenso. No lo hemos logrado, pero vamos por el buen camino y no tengo dudas, lo vamos a conseguir".

La renovación llegó después de la derrota en Chapín ante el Pozoblanco (1-2) y fue "una casualidad, llevábamos varias semanas hablando, sólo faltaban dos o tres flecos, tonterías del contrato, se cerraron y el club lo anunció. Perdimos ante un gran equipo en nuestro mejor partido, esto es fútbol. Sabemos que no va a ser fácil y el club demostró una vez más la confianza que tiene hacia mí y hacia mi cuerpo técnico. Nunca he tenido dudas de quedarme aquí y es cierto que he tenido cosas importantes de superior categoría. Sé el esfuerzo que hicieron por mí y tengo claro que sé que de no estar en el Xerez esos equipos no me hubiesen llamado".

Sobre el futuro y lo que el club le podría ofrecer en caso de ascenso también se mostró tajante: "El proyecto ganador que tengo y la suerte que tengo es estar rodeado de gente de fútbol que sabe muy bien donde estamos, como es el caso del consejero que tengo aquí sentado a mi lado, y de mi cuerpo técnico. Es verdad que durante la temporada se marchó a otro club el preparador físico, una persona importante para mí, le pedí al Capi que me ayudara y creo que fue una acierto total, no sólo para los jugadores, para mí. Insisto, estar rodeado de gente que sabe más que yo, como es su caso, el de El Pirata, pues me ha hecho crecer y también a los jugadores.

Miguel Ángel Rondán, director deportivo azulino, y Miguel Ángel Gutiérrez 'Gallo', consejero responsable de la parcela deportiva, acompañaron a Checa y ambos han coincidido a la hora de destacar el gran trabajo que está haciendo el nazareno al frente del Deportivo, al que tiene líder y con el que pelea por el ascenso.

Rondán ha subrayado que "el tiempo vuela. Parece que fue ayer cuando os citamos aquí para la presentación del míster, ya estamos casi terminando la temporada y nos volvemos a ver para hacer oficial que él sigue con nosotros. Una cosa que teníamos clara cuando llegó es que su preparación era más que sobrada y sólo nos faltaba conocer a la persona, que es lo más importante. Y es la parte que nos hace sentirnos más orgullosos, estamos encantados".

El director deportivo xerecista aclaró que "el objetivo es el que es y él lo sabe. El reto es ascender, aunque luego el fútbol es caprichoso" y añadió: "Entendemos que es la persona adecuada no sólo para que nos ascienda, también para que comparta este proyecto y el futuro con nosotros".

Rondán dedicó al técnico y a sus ayudantes palabras de agradecimiento "no sólo por su trabajo, también porque ha apostado por nosotros cuando me consta que hay mucha gente siguiendo su trayectoria y que está interesada en él. Ha apostado por nosotros cuando aún falta un tiempo para el final de la temporada sin oír a nadie y si lo ha oído a alguien lo ha hecho teniendo claro que quería seguir aquí. Ojalá sea un camino largo y le deseo una trayectoria espectacular porque así creo que va a ser".

Por su parte, Gallo corroboró "las palabras del 'Capi'. Fue una apuesta del club, pero desde el momento en el que lo conocimos las sensaciones fueron buenas y, a día de hoy, podemos confirmar lo que nos transmitió en su primer día en el Deportivo. Es un tío campechano, trabajador y exigente. Y, a la vez, tiene una cosa que es especial, el trato con el vestuario, el mando que tiene sobre él tanto en el aspecto humano como en el deportivo. Le agradecemos la confianza por apostar por nuestro proyecto y le deseamos que el futuro que acometemos junto sea glorioso".