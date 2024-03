La 'marea azulina' prepara su desembarco en el Polinario

Los Salerm Puente Genil-Xerez CD y Xerez CD-Salerm Puente Genil se han convertido en un clásico en las últimas temporadas. Los enfrentamientos entre los dos equipos siempre son interesantes y se han dado resultados de todos los colores. Este Sábado de Pasión se vuelven a ver las caras en el Manuel Polinario a las doce de la mañana. Será la cuarta cita de este curso entre pontanos y azulinos, ya que en verano se midieron en las semifinales de la Copa RFAF -pasó a la final el equipo de Juanmi Puentenueva, tras empatar a cero en Chapín y vencer en casa por 3-2- y de la cita de la primera vuelta en el Pedro Garrido que se saldó con goleada para los de Checa (4-1).

El Deportivo llega a esta cita líder en el Grupo X de Tercera RFEF con 56 puntos, dos más que el Ciudad de Lucena, que suma 54, sus aficionados saben que los nueve partidos que restan, entre ellos uno contra los arcelitanos en feudo cordobés, son vitales y no quieren dejar a su equipo solo. Por contra, su rival también pelea por una de las plazas que permiten luchar por subir, aunque en estos momentos es séptimo con 36 puntos y encadena cuatro jornadas sin vencer. No gana desde que se impuso al Ayamonte por 1-2 el pasado 11 de febrero. Luego, empató a cero como anfitrión con el Ciudad de Lucena, perdió en el Antonio Puerta frente al Gerena (2-0), no pudo pasar de las tablas en el Polinario contra el Atlético Espeleño (2-2) y la pasada jornada sumó un punto en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba B (1-1).

La junta directiva del Salerm Puente Genil que preside Francis Cabezas envió al Deportivo la pasada semana 500 entradas para sus seguidores y ya se han agotado la mitad. Las localidades cuestan diez euros para los adultos y uno para los niños y se venden en la sede del club. La entidad xerecista puso a disposición de sus aficionados un autobús con un coste de 15 euros, se han llenado dos y habrá un tercero en función de las entradas que se sigan vendiendo. Los dirigentes son optimistas y esperan 'colocarlas' casi todas.

El Salerm no venderá entradas para la afición azulina en las taquillas del estadio el sábado, aunque a última hora podría hacerlo si las que ha enviado al Xerez CD no se agotan y la entidad azulina se las devuelve.

De este modo, con otro desplazamiento masivo habrá protocolo de seguridad en el Manuel Polinario. Los aficionados visitantes ocuparán la zona contraria a la tribuna principal del campo, donde hay habilitadas más de 300 localidades.

El fin de semana, libre

La primera plantilla azulina, por el parón obligado para que Andalucía disputase la Final Four de la Copa de las Regiones UEFA, disfruta de tres días libres -entrenó por última vez el pasado jueves en La Grenja- y no volverá a trabajar para preparar esta cita hasta el lunes, día en el que se hará oficial la renovación de Checa.

El técnico azulino estará muy pendiente durante los próximos días de la evolución del mediapunta hispano-marroquí Charaf, que se lesionó el pasado 28 de febrero en un amistoso ante el Jerez Industrial y desde entonces no ha podido jugar. Acabó el partido con problemas en una rodilla y las pruebas a las que fue sometido descartaron cualquier tipo de dolencia grave, pero sentía molestias y los técnicos no han querido arriesgar con él.

Lo normal es que para Puente Genil sea alta y más si se tiene en cuenta que el atacante Armengol se va a perder los dos próximos encuentros por sanción como consecuencia de la tarjeta roja que vio contra el Pozoblanco. Ni jugará en tierras pontanas ni lo hará ante el Bollullos en Chapín.