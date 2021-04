Diego Caro: "Las fuerzas nos duraron una hora ante un buen equipo como el Xerez CD"

Diego Caro, entrenador del Salerm Puente Genil, asumió la derrota y explicó: "Competimos bien durante una hora, pero luego no estuvimos a nuestro nivel el resto de minutos. Esto es casi normal. Lo he dicho muchas veces hablando de mi equipo y lo seguiré repitiendo hasta el último partido de 'play-off'. Nosotros no somos profesionales por desgracia y el 50% de nuestra plantilla trabaja y venimos de jugar, sábado, miércoles y domingo. Y eso, ante un buen equipo como es el Xerez CD pues se acusa. Intentamos competir al máximo, pero las fuerzas no nos dieron para más. Estuvimos peor en la segunda parte que en la primera. Y con esto no quiero quitar méritos al Xerez CD, que ha hecho muy bien partido y ha competido francamente bien". Sobre los aplazamientos de los partidos fue claro: "Estamos intentando cumplir el calendario, hay que intentar cumplirlo, a no ser que pase lo que ha sucedido en el otro Xerez. En ese caso, se debería de parar porque, como ha comentado también el entrenador del Ceuta, entiendo que la competición se estaría jugando con las cartas marcadas. Todos tenemos que afrontar la situación con los mismos partidos, los equipos nos estamos jugando un ascenso. No todos vamos a tener las mismas opciones".