Fidel, duda en el Xerez CD para recibir al Conil

El Xerez CD, sin tiempo para digerir la amarga derrota del jueves en el Eloy Ávila ante el Bollullos (3-2), ha regresado este viernes a los entrenamientos en el Centro Ocioplay Indoor, al no poder trabajar en La Granja por la lluvia.

Fidel se ha convertido en la principal duda de los azulinos para plantar cara este domingo (12:30) en Chapín al Conil. El lateral derecho sufrió un fuerte golpe en la nariz, que le obligó a pasar por el hospital tras el encuentro. Ha sido sometido a varias pruebas y no sufre rotura, pero sí es seria duda y le han colocado una máscara.

Mientras, Juan Luna también arrastras molestias en un hombro. El central cordobés terminó ya el encuentro renqueante pero, en principio, no debe tener problemas para ser de la partida si Juan Carlos Gómez lo estima oportuno.

Jesule vuelve a su casa

El partido del domingo será especial para Jesule Barbadilla, técnico del Conil, que no conoce la derrota desde que se hizo cargo del equipo amarillo hace ya cinco jornadas, y su escuadra suma en total ocho sin perder. No cae desde a principios de octubre no pudiera con el Ceuta B.

El entrenador del cuadro jandeño vivió en el Xerez CD una notable etapa como jugador. El defensa aterrizó en el Deportivo en el curso 99/00 para militar en Segunda B procedente del Poli Almería y se marchó cuatro temporadas más tarde al Levante, con un ascenso a Segunda A, en la campaña 00/01 y mil batallas vividas. Muy querido por la afición, siempre destacó por su garra, y fue titular indiscutible.

Ahora, como técnico está cumpliendo en el combinado conileño. Suplió a Juan Simón en la novena jornada y se estrenó con un empate a cero en Bollullos. luego, ganó en el Pérez Ureba al Ciudad de Lucena, firmó tablas contra el Espeleño y Salerm Puente Genil y el jueves derrotó al líder hasta ahora invicto Córdoba B (2-0).