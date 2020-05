Con Israel y 'Chino' Quirós, el brazalete del Xerez CD en buenas manos

El brazalete del Xerez CD seguriá en buenas manos. La entidad ha anunciado la renovación de Israel y Quirós, los dos capitanes de la primera plantilla. Experiencia y carácter marcan a los dos jugadores del equipo que más temporadas llevan en la entidad y los únicos que han vivido todas las alegrías y los momentos críticos del Deportivo desde su descenso a Primera Andaluza. Se se sienten identificados desde pequeños con el equipo al que acudían a ver Chapín para disfrutar desde la grada del fútbol profesional.

Las lesiones han marcado la temporada de Israel, que no pudo aportar al equipo todo le que le hubiese gustado. Se quedó con un mal sabor de boca, quería seguir y que el coronavirus no le retirara. Ha llegado a un acuerdo con la entidad y se encuentra "contento y muy feliz. Me hacía muchísima ilusión seguir defendiendo la camiseta de este equipo. Nos hemos sentado, hemos negociado y no han habido problemas. Había voluntad por las dos partes y el acuerdo ha sido rápido, aunque también es cierto que las dos partes tuvimos que hacer un esfuerzo. Me apetece jugar al fútbol y el club quería que siguiera aquí".

A la hora de dar el sí, al margen de la negociación económica, ha habido un factor determinante, "la continuidad del cuerpo técnico, con el que tenemos todos una sintonía total. La pasada temporada fue muy dura y los entrenadores nos ayudaron a sobrellevarla del mejor modo posible. El vestuario fue sano y eso es lo más importante para que las cosas funciones y podamos lograr los objetivos".

Es complicado adivinar cómo será el fútbol la próxima campaña. El defensa se conforma con "no pasar los apuros que tuvimos desde el minuto uno, cuando no pudimos ni salir a competir en Arcos. Ojalá todo sea más tranquilo y nos dediquemos sólo a entrenar, competir y hacer las cosas lo mejor posible. Nos han transmitido confianza y hay que ser optimistas".

El pasado curso el equipo vivió "momentos críticos, éramos pocos jugadores, hubo muchas lesiones, tuvimos problemas para cobrar y hasta con los entrenamientos por la mañana, que era más cómodo pero no lo mejor para muchos. Algunos compañeros lo tuvieron que dejar porque no podían compaginar el fútbol con su trabajo. La próxima campaña vamos a entrenar por la tarde y a ver si eso también ayuda".

Tras renovar, lanza un mensaje a la afición: "No hay que pedirle mucho porque siempre está ahí, pero sí le pido que se ilusione, que el proyecto va a ser bonito, con gente de Jerez, y entre todos tenemos que sacarlo adelante. Todos tenemos ganas de volver a verde, aunque queda mucho".

'Chino' Quirós sigue los pasos de Israel y su sueño es "llegar a los 200 partidos con esta camiseta. Me quedan algunos, llevo más de 160, y si tengo que jugar otra temporada más para conseguirlo lo voy a intentar. Este es mi equipo, me siento feliz y no he necesitado mucho para tomar la decisión. Al principio lo tenía claro, lo quería dejar, pero con la pandemia no me apetecía dejar así el fútbol. Me picaba el gusanillo y he optado por seguir".

Las negociaciones han ido "bien, la situación es la que. Ellos han puesto de su parte y nosotros también. Tenía claro que quería seguir y que si no seguía en el Xerez no iba a jugar en otro equipo. He renovado con mucha ilusión, tengo muchas ganas de tener más protagonismo".

El proyecto que le han presentado para dar el sí destaca que es "ilusionante, con el mismo cuerpo técnico, que es espectacular, y futbolistas de la zona. Se han hecho cargo de la gestión del club gente joven, con ganas y hay que darle un margen de confianza como se lo dimos a los anteriores".

Sin finalizar la actual temporada para muchos equipos, la próxima no tiene fecha de inicio. Si dependiera de Quirós, "la iniciaría mañana mismo. Ya tenemos el gusanillo ese de volver a jugar, de competir. Un domingo sin fútbol no es un domingo, como tampoco lo será el fútbol si no puede haber aficionados en la grada. Espero que todo se soluciones. Además, supondría la ruina total para muchos clubs, es la principal fuente de ingresos".