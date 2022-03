Joaquín Bilbao perdonó al Xerez CD su deuda de 200.000 euros antes de morir

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, José Cepero, letrado del club, y Óscar Garvín, representante de Gestar Sport, han desvelado en una rueda de prensa todos los datos de la modificación del convenio y han querido destacar el respaldo recibido por un gran porcentaje de los acreedores minoritarios de la entidad azulina para lograr su objetivo.

Juan Luis Gil relató que "entre todos los apoyos recibidos tenemos uno se me quedó marcado y me acompañará siempre, el de Joaquín Bilbao. Justo una semana antes de fallecer negociamos con él, aceptó unirse a la propuesta y, además, me dijo que el club no le debía nada, que perdonaba toda su deuda, porque era uno de los nuestros, se sentía xerecista y deseaba que el club saliese adelante". La deuda total de Bilbao era de 200.006 euros.

Igualmente, desveló cómo en diciembre "me tuve que desplazar hasta Rota para cerrar el acuerdo con Poyatos, que estaba con Covid y me tuve que saltar la valla del jardín para que me firmarse el papel. Antonio Fernández Monterrubio y Manolo Leira nos ha ayudado muchísimo y nos han abierto puertas, Miguel Ángel Rondán se ha portado fenomenal, Fabián Belmonte, Pillino, Queco, Diego Jiménez o Sergio García han ayudado".

Óscar Garvín valoró también positivamente la predisposición de todas las entidades. "En estos meses de largo camino he apreciado el señorío del Sevilla FC, la caballerosidad del Valencia o Mallorca, el cariño de Independiente y del Valladolid, la elegancia del Villarreal y su vicepresidente José Manuel Llaneza, a quien deseo una pronta recuperación, o el 'seny' del FC Barcelona. También tengo que destacar el apoyo del doctor Escribano, que me tendió la mano y me ayudó a contactar con varias instituciones... Todos sabían de lo que estábamos hablando y llegamos a un acuerdo. Hasta nos ha ayudado la empresa dueña de las instalaciones en las que el Xerez CD hizo la pretemporada un par de veces en Alemania...".

Por su parte, Cepero también dejó clara "la predisposición absoluta del Ayuntamiento para que alcancemos la legalidad. Hemos encontrado a un valiosísimo aliado, como no puede ser de otra manera. Se ha puesto a nuestra disposición para colaborar en todos los aspectos. Todo entra dentro de una macronegociación con muchos temas pendientes. Jurídicamente, nos han abierto sus ordenadores".