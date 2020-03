-Después de haber empatado ante Sevilla C y Ciudad de Lucena en dos partidos que merecimos más, afrontábamos un encuentro clave para mantener nuestras aspiraciones de permanencia intactas. La semana ha sido positiva pero me queda un sabor agridulce por lo que he comentado, hicimos méritos para más. El Sevilla se nos escapó vivo y en Lucena fue una pena no ver recompensado el esfuerzo.

Cachola: "Hay que felicitar al rival, tuvo más acierto de cara al gol"

Cachola, técnico del Coria, terminó resignado: "Mi equipo no ha hecho un mal partido, aunque sí es cierto que el rival no nos ha dejado sentirnos cómodos para hacer nuestro juego elaborado, también nos perjudicaron las dimensiones de campo. Aún así, tuvimos ocasiones claras, el mismo penalti, no las marcamos y ellos con una y media han marcado y no quiero restarle méritos. Han provocado ese partido, han hecho méritos suficientes para ganarlo, les felicito y les doy la enhorabuena. El partido ha estado marcado por el acierto, ellos lo tuvieron y nosotros, no. Tuvimos más ocasiones pero no las marcamos".