Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, no se fía del Cartaya, rival de su equipo este domingo (16:30) en el Luis Rodríguez Salvador, un cuadro costero que se encuentra en la zona baja de la tabla y que ya cuenta con nuevo entenador, Juanma Rodríguez, tras la destitución de Paco Amate. El técnico azulino, de todos modos, confía en sus jugadores y apuesta por el triunfo, pero advierte: "Si queremos estar arriba, tenemos que ganar en este tipo de plazas, que son más complicadas de lo que parece, en este tipo de campos se consiguen los objetivos".

–¿Cómo ha ido la semana de trabajo?

–Ha sido buena, como todas desde que llegué. Seguimos manteniendo una línea de trabajo ascendente, todo el mundo está muy enchufado, asimilando los conceptos y estoy muy satisfecho con los jugadores.

–El Cartaya se encuentra en la zona baja de la tabla y acaba de cambiar de entrenador, ¿le hace más peligroso?

–Le teníamos estudiado con Amate y ahora, con el cambio en el banquillo, no sabemos qué tipo de rival es el que nos vamos a encontrar, es un poco incógnita. Con la llegada de Juanma, el equipo saldrá muy motivado y todos los futbolistas querrán reivindicarse para demostrar lo que valen. Además, el hecho de que jueguen en su casa les hace aún más fuertes, es un alicente para ellos.

–A la dificultad del cambio de entrenador, se unen las estadísticas. El Xerez CD nunca ganó en el Rodríguez Salvador...

–Las estadísticas no me interesan ni cuando son a favor ni en contra, ya lo dije con motivo de la visita del Rota. La pasada temporada empatamos los dos encuentros y, insisto, prefiero no prestarle atención a los resultados anterirores, estamos en una temporada nueva y si el equipo no ha ganado nunca allí tendremos que hacerlo ahora, evidentemente. Si queremos ascender, estar arriba y pelear por quedar primeros tenemos que ganar en este tipo de plazas. Aquí se deciden ligas y se logran los objetivos, no podemos ir a especular a ver qué pasa. Somos el Xerez, estamos trabajando bien, sabemos lo que debemos hacer y tenemos que ir a por nuestro objetivo con todas las de la ley. Jugaremos con nuestro estilo y con nuestras armas, aunque sabemos que nos lo van a poner muy complicado. Lo primero, trataremos de competir y luego, si todo sale bien, pues intentaremos puntuar.

"Si estamos a la altura que tenemos que estar, con el talento y la calidad de los jugadores podemos aspirar a lograr el triunfo"

–Por lo que comenta, ¿son más importantes si cabe estos partidos ante adversarios de la zona baja?

–Sí, porque muchas veces se piensa que en campos de equipos de la zona baja se va a sacar algo con lo mínimo. Para nada y mucho menos cuando hay un cambio de entrenador y nos efrentamos a un equipo que se está jugando la vida porque está abajo, que tiene unas exigencias, como todos, y que no nos lo van a poner fácil. Si no estamos a la altura del partido y de las circunstancias nos va a costar muchísimo. Insisto, no va a ser fácil. Primero tenemos que competir y luego, si estamos a la altura que tenemos que estar, con el talento y la calidad de los jugadores pues podemos aspirar a lograr el triunfo, que es lo que queremos.

–El Xerez CD, poco a poco, ha escalado posiciones y ya se está encaramando a los puestos de privilegio, ¿añade o resta presión?

–Yo le quito presión a los jugadores diariamente. Ellos sólo tienen que preocuparse por jugar al fútbol, competir, entrenar duro, salir al campo a divertirse si se puede y ganar. Si toca sufrir, pues ponerse el mono de trabajo. La responsabilidad es mía, que es el que les dice lo que tienen que hacer. No es cuestión de meterles presión, ellos saben el grado de exigencia que tiene este club y que están para ganar partidos.

–Este viernes se ha presentado el Xerez CD-Cádiz de la próxima semana, ¿les motiva?

–Es un placer jugar contra un rival de Primera en el 75 aniversario del club. Lo que queremos es que sea un día bonito, que disfrutemos todos y que nos sirva el partido para competir mejor el domingo en nuestra liga. Agradecemos mucho al Cádiz que haya aceptado nuestra invitación para venir y esperamos que sea un día especial.