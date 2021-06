Esteban Vigo, técnico del Xerez CD, se mostró abatido tras el encuentro. Con apenas un hilo de voz pidió disculpas a la afición y confesó que hacía mucho tiempo que no se llevaba un palo tan grande a nivel futbolístico y no sabe en estos momentos qué hará la próxima temporada.

–El partido ha tenido el final más cruel posible...

–Hacía tiempo que no sufría un palo a nivel futbolístico tan gordo como este. No tengo argumentos para explicar qué nos ha pasado, sinceramente no lo sé. Lo hablamos en la primera parte y para nada hicimos lo que teníamos previsto hacer. Sabíamos cómo nos iba a jugar el Ceuta y nos hemos llevado un revés un fuerte.

–¿Cómo se siente el cuerpo técnico y la plantilla tras la dura derrota?

–Mal. Sabíamos que el partido había que jugarlo, que el rival venía de eliminar a dos equipos potentes como el Utrera y el Ciudad de Lucena, pero no estuvimos. Es la realidad, no es otra, y no es el primer partido que nos sucede. Dimos esa cara B que tenemos ante un rival al que recibíamos en casa con las mismas opciones de poder ganar, pero con ventaja. En el minuto 97 ganaron en Lucena y aquí lo han ganado en el 90. Cometer un error nos ha llevado a perder el partido.

–¿Qué le ha faltado al equipo?

–Con esto no quiero culpabilizar a nadie, culpables somos todos, pero le hemos dado opciones a un equipo que sabíamos que se iba a meter atrás, que iba a aguantar y que saldría a la contra para provocar errores nuestros para cogernos. En la primera parte, cometimos muchos errores en los pases y de ahí el peligro y esa oportunidad clara del primer tiempo.

–¿La clave del partido estuvo en la buena defensa del Ceuta?

–No voy a quitar méritos al rival. Vino a hacer su partido, lo ha hecho bien y le ha salido francamente bien, mejor es imposible. No podemos decir nada en contra del rival.

–¿Cómo ve el futuro del equipo y el suyo de cara a la próxima temporada?

–No lo sé, no me preguntéis ahora por eso porque no lo sé. No tengo ni la más remota idea, no sé lo que va a pasar. Quiero dejar para un tiempo y luego ya hablar.

–¿Qué se le puede decir a toda la gente que ha llenado la grada de La Juventud?

–Qué le voy a decir. Es una afición que afrontaba un día muy importante, no ha dejado de apoyar al equipo durante todo el año. Lo único que puedo hacer es pedirle disculpas por la parte que me toca. Es que no le puedo decir otra cosa, no le puedo decir nada. Con eso no voy a arreglar el desengaño tan grande que nos hemos llevado todos. Deben de pensar que también nos lo hemos llevado jugadores y cuerpo técnico. Y yo, a nivel personal, insisto, hacía mucho tiempo que no recibía un palo tan fuerte.