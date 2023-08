Miguel Reina: "Firmé porque el proyecto del Xerez CD es bonito e ilusionante"

Miguel Reina está curtido en mil batallas y habituado a pelear por estar arriba en la mayoría de los equipos en los que ha militado. El mediocentro sevillano es otra de las apuestas importantes del Xerez CD y en su palmarés figura un ascenso a Segunda B con el Atlético Sanluqueño y otro a Segunda RFEF con el Utrera. En el Deportivo, el hispalense apuesta por otra gesta.

Reina ha sido presentado este martes en la sede del club y ha afirmado que "la ilusión que me transmitieron cuando me llamaron con el proyecto ha sido clave y no me ha importado bajar a Tercera. En estas categorías nos conocemos todos y cuando uno ve los futbolistas que están llegando y cómo se están haciendo las cosas, eso pesa en la balanza a la hora de decantarte por un club. Llego a un proyecto bonito e ilusionante, intentaremos hacerlo lo mejor posible".

Bajo su punto de vista, "las sensaciones en estos primeros días de pretemporada son buenas. El equipo es nuevo, pero muchos compañeros nos conocemos de otros equipos y de otras etapas, estamos trabajando muy bien y vamos acumulando trabajo poco a poco. Ya jugamos nuestro primer partido y lo más importante es que el equipo compitió para, a partir de ahí, crecer como equipo".

Ha jugado tanto de central como de mediocentro defensivo y con Checa espera "jugar. Del uno al once, me valen todos los puestos. Mi posición natural siempre ha sido la de pivote, pero en los últimos años me ha tocado adaptarme a todo. Con defensa de tres, he jugado de libre y con cuatro de central, me siento cómodo en cualquier demarcación y estoy a disposición del entrenador para lo que sea necesario".

Miguel Ángel Rondán no ocultó su satisfacción por haber firmado a Reina y no escatimó elogios. "Es otro futbolista contrastado de la categoría, que también tiene experiencia en Segunda RFEF y le agradecemos la apuesta que ha hecho por nuestro club, también estaba cotizado y tenía ofertas de equipos de superior categoría. La ilusión que estamos transmitiendo se palpa ya dentro del vestuario y en toda la ciudad. Es un jugador de corte defensivo, que puede actuar tanto de central como por delante. En todos los equipos en los que ha estado ha rendido y esperamos que el Xerez CD sea una plataforma importante para él".