Joaquín Poveda, técnico del XCD, se mostró orgulloso del trabajo de su equipo, aseguró que “la segunda parte fue un monólogo nuestro” y que “dimos un golpe encima de la mesa, podemos ganar de muchas formas”.

–¿Qué resumen hace del encuentro?

–El partido fue muy duro desde el principio, sabíamos dónde veníamos y que el Conil en casa es un equipo muy completo. En la primera parte abusamos del balón largo. Cuando jugamos combinativo generamos peligro. El equipo ha estado muy sólido en defensa, de los más sólidos de la temporada, y en ataque intentamos ser nosotros.

–(...)

–Tuvimos opciones para habernos marchando ganando al descanso. Luego, la segunda mitad fue un monólogo nuestro, el Conil nos dio el balón y buscamos todo tipo de acciones para marcar. Hasta hubo un penalti clarísimo a Juanito que no se pita. Luego, llegó el tanto en una jugada de estrategia que trabajamos muy bien. Ese tipo de acciones en esta categoría dan muchos puntos. Un equipo que quiere ser líder tiene que trabajar bien la estrategia porque esos puntos te consolidan arriba. No he visto en ningún momento peligrar el resultado ni tampoco nos llegaron demasiado.

–Dice que no vio peligrar el resultado, pero el partido no se decidió hasta el final...

–En este tipo de campos hay que explotar al máximo las acciones a balón parado. Explotar el juego combinativo en un campo como este y ante un rival como el Conil es difícil y lo conseguimos, aunque al final el gol llegó a balón parado.

–¿Le trastocó mucho los planes la lesión de Carlos Calvo?

–Tuvimos que actuar sobre la marcha, pero tenemos una plantilla muy compensada. Si no juega Carlos puede jugar Juanito o Palacios... Tenemos a futbolistas que están preparados para estar ahí. Carlos es un jugador muy importante para nosotros, pero se ha lesionado y otro compañero tuvo que salir y lo hizo igual. No notamos la ausencia.

–El equipo sigue invicto y lanzado hacia el ‘play-off’...

–Ya he comentado antes que el equipo está muy sólido defensivamente y en ataque también, aunque en este partido abusamos un poco del juego directo. Somos líderes por eso. Todos los equipos de todos los grupos sufrimos en todos los partidos porque esto es Tercera, pero trabajamos muy bien y estamos sacando adelante los partidos, que es lo importante y la diferencia entre los equipos que suben y los que no lo hacen.

–Se ha referido a un posible penalti sobre Juanito, ¿qué le pareció el que reclamó el Conil sobre Javi Tamayo?

–Es lo mismo de siempre. No lo he visto porque estaba hablando con mi segundo. La de Juanito sí que es clara porque lo derriba tras una contra.

–¿Esperaba a un Conil así?

–Sí, ya he comentado que sabíamos dónde veníamos. Es un equipo fuerte, que ha empatado muchos partidos, pero sabe muy bien a qué juega, me ha gustado. Era lo que esperaba, un equipo rocoso, que juega con ataque directo y movimientos muy buenos. Va a dar mucha guerra en su casa, pocos puntos van a perder aquí. Hemos dado un golpe sobre la mesa y demostrado que podemos ganar en cualquier lado.