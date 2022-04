¿Qué hizo el Xerez CD en sus cuatro visitas al Sevilla C?

El Xerez CD puede certificar este jueves su clasificación para la fase de ascenso a Segunda RFEF en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Para no depender de otros resultados que se puedan dar esta jornada, los de Emilio Fajardo lograrán el primer objetivo de la temporada si sacan los tres puntos en su visita al Sevilla C, choque que arrancará a las doce del mediodía y que arbitrará el jiennense José Luis Casas Martínez.

Cuatro veces ha visitado el Deportivo al segundo filial sevillista, todas en las últimas temporadas en las que el club xerecista se ha visto abocado a los infiernos de categorías muy por debajo a su historia. Y sólo en una ocasión hubo triunfo azulino en terreno nervionense. Los otros tres encuentros se saldaron con dos derrotas y un empate.

La primera visita del XCD al Sevilla C se produjo en la temporada 13/14, la primera del club azulino en Tercera tras su doble descenso desde la LFP. Aquella temporada, el nefasto Ricardo García confeccionó una plantilla a base de talonario con la que no cumplió, produciéndose una desbandada de jugadores en diciembre y en enero que llevó al club a acabar a duras penas la temporada y descendiendo a Primera Andaluza.

El XCD jugó en Sevilla el 28 de septiembre de 2013, cuando todavía los problemas pecuniarios no habían dado del todo la cara. En aquella jornada, la sexta, el Deportivo se deshacía por 1-4 del Sevilla C, anotando los goles azulinos Toni Seoane, Ismael, Nico Carrasco y Melo; mientras que por parte sevillista hacía el 1-1 provisional Schuster. El Deportivo jugó de inicio con Javi Muñoz, Blanco, Pedro, Juanma, Ismael, Dani Albacete, Juanse, Curro Sánchez (Melo), Iván Aguilar, Fran Pineda (Nico Carrasco) y Toni Seoane.

Primera derrota

La siguiente comparecencia del Deportivo en tierras nervionenses fue en la temporada 17/18, partido disputado el 24 de marzo de 2018 y que acabó con derrota azulina por dos tantos a uno. Pedro Carrión adelanto al XCD a los 17 minutos, Checa empató antes del descanso y el propio atacante hispalense le daba la vuelta al partido en el minuto 88. Tras el partido, algunos aficionados recriminaron a los jugadores la derrota. El XCD formó con Zamora, Ángel, Quirós, Isra, Guerrero, Eladio (Guille), Javi Gómez (Agu), Juan Benítez, Javi Falcón, Albino (Marchante) y Pedro Carrión.

Nene Montero, a la calle

Un año después (3 de marzo de 2019), el Xerez CD volvía a visitar al Sevilla C en un partido que comenzó con aquel gol de Sergio Narváez en el saque inicial (a los 3 segundos) y que acabó con la destitución de Antonio 'Nene' Montero tras desperdiciar un 0-2 a favor. El propio Sergio Narváez anotaba el segundo tanto de los azulinos nada más comenzar la segunda mitad desde el punto de penalti. Pero Diego acortó distancias y Simo, que esta misma temporada eliminaba al XCD de la Copa RFEF con el Córdoba, también de penalti, igualó la contienda. El Deportivo jugó con Fran, Alberto Fernández, Ezequiel, Salas, Dani Jurado, Isra, Amin (Gonzalo), Raúl, Yeray (David Narváez), Piñero (Chata) y Sergio Narváez.

Temporada 19/20

La última comparecencia del Xerez CD en casa del Sevilla C también se saldó con derrota en la campaña 19/20. Brian adelantó al XCD a los nueve minutos de un partido que se disputó el 6 de octubre de 2019. Sin embargo, un penalti que además conllevó la expulsión de Álex Revuelta justo antes del descanso equilibrada las fuerzas al transformarlo Bernal. En la segunda mitad, el Sevilla C también se quedaba con diez e Isaac hacía el 2-1 definitivo a 20 minutos del final. En aquel partido, el XCD alineó a Miguel, Ezequiel, Álex Revuelta, Dani Jurado, Gonzalo (Ricky), Verdú, Isra, Juanjo (Juanma Aguilar), Fran Sabaté, Borja (Edu Brenes) y Brian.