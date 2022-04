Todas las cuentas del Xerez CD para entrar en el play-off y para ser tercero

El Xerez CD no pudo certificar su clasificación para el play-off de ascenso a Segunda RFEF el pasado sábado contra el Gerena. Un penalti inexistente en el tiempo de descuento permitió a los sevillanos empatar un partido que el Deportivo no acertó a sentenciar antes y el pase a la segunda fase de la competición se aplazó.

De cualquier forma, los de Emilio Fajardo tienen la clasificación muy cerca y se podría certificar este mismo jueves en el choque que los azulinos deben afrontar en la Ciudad Deportiva del Sevilla a partir de las doce del mediodía contra el segundo filial nervionense.

Las cuentas para meterse en el play-off de ascenso están claras: la victoria en casa del Sevilla C da al XCD la posibilidad de luchar por estar la próxima temporada en una categoría que se le fue de las manos hace un año en aquellos dos fatídicos partidos contra el Salerm Puente Genil y la AD Ceuta. Además, el club deportivista puede certificar también la tercera plaza esta próxima jornada: ganando si Córdoba B y Ciudad de Lucena no lo hacen o empatando si Córdoba y Ciudad de Lucena pierden y el Gerena no gana.

Pero hay más cuentas, ya que a falta de dos encuentros para acabar la temporada regular, un empate o incluso una derrota metería a los de Fajardo en el play-off, aunque en estos dos supuestos casos el Deportivo dependería de lo que hagan también sus más inmediatos perseguidores: Córdoba B, Ciudad de Lucena y Gerena.

Opciones

Recapitulando, el Deportivo afronta estas dos últimas jornadas en la tercera plaza con 56 puntos. Con 54 aparecen en la cuarta y en la quinta posición Córdoba B y Ciudad de Lucena, que están empatados a todo: victorias, empates, derrotas y en la diferencia particular y general de goles, con el equipo califa por delante al haber anotado más goles. Sexto y fuera del play-off se encuentra el Gerena con 52 puntos.

Como ya se ha apuntado, el Xerez CD será equipo de play-off si gana al Sevilla C, ya que los xerecistas se irían a los 59 puntos y el Gerena sólo alcanzaría los 58 puntos en caso de que gane sus dos últimos encuentros.

Al Deportivo también le valdría el empate -se colocaría con 57- si el Gerena empata o pierde contra el Conil o bien si el Córdoba B y/o el Ciudad de Lucena pierden contra Tomares y Pozoblanco respectivamente.

En el primer caso, el Gerena tendría una proyección de 56 o 55 puntos y no podría alcanzar al XCD en la última jornada. En el segundo, se podría dar un hipotético empate a 57 puntos a final de Liga entre XCD, Córdoba B y Ciudad de Lucena en el que sale vencedor el equipo de Fajardo al haber sumado 7 puntos en los enfrentamientos particulares. Los xerecistas también salen ganando en el duelo particular ante los dos equipos cordobeses: sumó 4 puntos contra el Córdoba B y ante el Ciudad de Lucena le gana el golaveraje: victoria 3-0 en el Pedro Garrido y derrota 1-0 en Lucena.

El cuadro azulino también podría clasificarse incluso perdiendo en la Ciudad Deportiva sevillista, aunque para que se dé ese supuesto hace falta sí o sí que el Gerena empate o pierda en su casa contra el Conil.

Otra oportunidad

Más allá de esta próxima jornada, el XCD también será equipo de play-off de ascenso sumando dos puntos en los dos partidos que le restan. Los xerecistas en este caso llegarían a los 58 puntos, que es a lo máximo que aspira un Gerena al que le tiene ganado el average gracias al 1-4 de la ida en La Rinconada y al empate del pasado sábado en Chapín.

Tercero si...

Para no depender de otros resultados, el Deportivo acabará tercero en la liga regular si gana sus dos últimos partidos contra Sevilla C y Puente Genil. Los azulinos sumarían 62 puntos, siendo inalcanzables para Córdoba B y Ciudad de Lucena, que pueden llegar a un máximo de 60, y para el Gerena, que como mucho aspira a llegar a 58.

Los buenos resultados en los enfrentamientos particulares -una única derrota en casa del Ciudad de Lucena- posibilitan que el XCD salga victorioso en todos los casos de dobles, triples y cuádruples empates.

De esta forma, el XCD también es tercero: