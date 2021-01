El central del Xerez CD Rodri es el único jugador de la plantilla azulina que ha disputado todos los minutos de la temporada. El defensa, que llegó en verano procedente del Toledo, se ha ganado la confianza de Joaquín Poveda y forma un gran tándem con Lucas Correa, hasta el punto de que el XCD es el equipo menos goleado de la categoría. El jerezano, obviamente, está "muy contento por cómo me están saliendo las cosas, estoy muy cómodo en el equipo con todos los compañeros y el cuerpo técnico. Hasta ahora he contado con la confianza del míster y a esperar seguir así. Yo venía con la intención de dar el máximo, estoy siendo titular hasta ahora y muy contento".

El Xerez CD sufrió más de la cuenta y de lo esperado contra el Cabecense. Los azulinos ganaron en el último minuto gracias a un tanto del debutante Javi Forján donde la suerte estuvo del lado xerecista, ya que el balón entró tras rebotar en un defensa. "Viéndolo en frío, el resultado vale tres puntos lo mismo que cualquier otro partido. Sí es verdad que fue muy sufrido, en el último minuto, y en ese momento sabe muy bien. Si se ganan todos los partidos, firmo ganarlos así pero como eso no lo puede asegurar nadie, siempre es mejor ganarlos de una manera más tranquila".

El debate entre los resultados del equipo y el juego que despliega sigue muy presente entre los aficionados, divididos entre los que les vale ganar por encima de cualquier otra cosa y los que exigen un mejor juego. Rodri apunta que "estamos en un club donde la exigencia es muy alta y sabemos que también se nos pide jugar bien y es lo que intentamos siempre. En Tercera los equipos se suelen encerrar y es más complicado, intentamos siempre jugar bien, pero lo más importante es ganar los partidos".

"Los equipos ahora nos conocen más, te estudian y juegan a encerrarse atrás, hay que buscar soluciones"

Además, el defensa cree que va a ser una tónica en lo que queda de temporada: "Ahora en la segunda vuelta los equipos ya te conocen, te estudian más y la mayoría nos ha jugado así, encerrándose atrás. Tendremos que trabajar más e intentar buscar soluciones a esto". Y como posibles soluciones, señala que "lo que hay que hacer es mover el balón más rápido, jugar entre líneas y buscar las bandas, que es donde suele haber más huecos".

En defensa, en cambio, el equipo está muy sólido, como prueba que sea el menos goleado del grupo: "En ese sentido contentos porque es trabajo de todo el equipo, no sólo de la defensa. Creo que todos trabajamos muy bien defensivamente y estamos recibiendo pocos goles. Lucas y yo nos hemos complementado bien desde un primer momento, pero es un trabajo de todos", insiste.

Pese a llevar cinco puntos más que el segundo, el Xerez DFC, y siete sobre el cuarto, Rodri no cree que esté todo hecho: "Todavía no hay que dar nada por hecho, quedan ocho jornadas y puede pasar de todo. Creo que no podemos relajarnos en ningún momento, hay que entrenar todos los días al máximo porque en el momento que pierdas dos partidos te pueden adelantar. Hay que intentar ganar todos los partidos que quedan e intentar acabar lo más arriba posible y si es como primeros mejor".