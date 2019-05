Sergio Narváez: "Motiva ir a un campo como el Mirador, ahora toca disfrutar"

Sergio Narváez llegó al Xerez CD el pasado verano ilusionado y con la intención de luchar por los puestos altos de la clasificación. Cuando faltan tres encuentros para el final de Liga, el Deportivo se tiene que conformar con la permanencia y terminar el curso lo más arriba posible.

El centrocampista xerecista admite que el equipo se encuentra ahora en un buen momento, que ha soltado la presión y que el objetivo que se han marcado es sumar los nueve puntos que restan por disputar.

Los azulinos se enfrentan el domingo en el Nuevo Mirador (17:00) al Algeciras, un rival que apura sus opciones de entrar en 'play-off' y apuesta por amargarles la fiesta. Confía en sacar un resultado positivo de allí y para ampliar a seis el número de jornadas sin perder.

-¿Cómo encara el Xerez CD la recta final de temporada?

-Jugar en el Nuevo Mirador motiva, es bonito. Me he enfrentado a ellos en varias ocasiones y es apetecible jugar allí. Es un campo grande, igual que como Chapín. En la plantilla somos muchos futbolistas a los que nos gustan este tipo de escenarios y además ellos se la juegan.

-Con los deberes hechos, ¿qué motivación tiene la plantilla?

-Ganar los tres partidos que restan y sumar cuantos más puntos mejor para quedar lo más arriba posible. Cuando llegué en verano ya lo dije, quería estar con este equipo lo más alto posible, quería estar peleando por las cuatro primeras plazas. Esta temporada no ha podido ser pero queremos ganar los tres partidos.

-¿Cómo lleva el equipo estar sin Calle?

-Hemos tenido tres entrenadores y cada uno tiene su metodología y su forma de jugar. Juan Pedro, Antonio Montero y Calle son diferentes. Juan Pedro no tuvo demasiado tiempo, Nene mantuvo una base importante y estuvimos muchas jornadas sin perder y Calle es joven, tiene ganas de triunfar y dio con la tecla con algunos futbolistas, se dio cuenta que era importante para ellos tocar la pelota. Creo que llegamos en un buen momento a este tramo final de Liga. Nos hemos quitado la presión con la permanencia, los veteranos y los jóvenes nos hemos compenetrado y en estas últimas cinco jornadas las cosas nos están saliendo bien y estamos logrando buenos resultados.

-¿La confianza de los resultados es el único motivo por el que ha cambiado tanto el equipo?

-Hay de todo un poco. Cualquier entrenador que nos vea jugar ahora y nos analice no se explica qué nos ha pasado ni los motivos por los que estamos en esta situación y no más arriba, todos nos consideran un rival a batir. Personalmente, me gustaría estar más arriba, soy competitivo y me gusta ir siempre al cien por cien. Ahora, nos toca disfrutar en el campo. Nos vamos a enfrentar Algeciras, Córdoba B y Ciudad de Lucena, tres equipos que tocan la pelota y ya lo he comentado antes, toca disfrutar.