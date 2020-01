El Xerez CD declara el partido del Arcos medio día del club

El Xerez CD abre el año declarando medio día del club su encuentro ante el Arcos del domingo en La Granja, a partir de las cinco de la tarde. La economía azulina no está para tirar cohetes y los dirigentes han considerado oportuno aprovechar la visita del cuadro serrano para hacer caja. Será a segunda vez que aplican la medida, la primera fue en el derbi ante el Xerez DFC en la primera vuelta.

Los abonados tendrán que pagar cinco euros y los niños entrarán gratis, mientras que la entrada general para los no socios costará diez euros y dos para los más pequeños.

El cartel del encuentro está basado en el icónico póster del Tío Sam, en el que llamaba a los jóvenes estadounidenses a alistarse en el ejército para participar en la I Primera Guerra Mundial. 'I want you for Xerez CD' dice el eslongan. Un mensaje a la afición en la que le solicita su ayuda. 'Te quiero a ti para el Xerez CD', refleja.

Mientras, la plantilla continúa con la preparación de la cita ante los arcenses en La Granja. Juan Carlos tendrá que retocar nuevamente el equipo. De entrada, en defensa se queda sin Manu Lebrón, sancionado y lesionado, y tendrá que apostar por un nuevo lateral izquierdo.

El entrenador azulino no ha dado pistas sobre el once que presentará el domingo pero todo hace indicar que Ezequiel retrasará su posición y ocupará el lateral zurdo, con lo que Álex Revuelta, suplente en el San Juan Bosco ante el Utrera, puede volver a ser titular.

El delantero Edu Brenes sigue trabajando junto al resto de sus compañeros esperando la respuesta de la AFE para llegar a un acuerdo con el club y abandonar la entidad y Yeray Jiménez, después de varios días sin aparecer por los entrenamientos, ha regresado este jueves. No estuvo con el grupo y los técnicos le asignaron un trabajo al margen.