'Chino' Quirós es uno de los capitanes del Xerez CD y uno de los pocos jugadores que permanecen en el Deportivo desde que descendió de Tercera División a Primera Andaluza en el curso 14/15. Con la temporada tocando a su fin, confiesa que se siente orgulloso de defender la camiseta azulina y se muestra dispuesto a continuar en la entidad si tanto los dirigentes como el técnico que se haga cargo del plantel el próximo curso otra vez en Tercera lo considera oportuno.

Quirós fue titular el sábado en La Granja ante el Córdoba B (1-0) por primera vez después de 23 jornadas. Su última aparición en un once inicial fue en la 18ª jornada en el Fernández Marchán ante el Guadalcacín (1-1). Nene Montero apenas contó con él y Calle sí le dio minutos pero no de salida.

Frente a los cordobeses fue expulsado por doble amarilla en la segunda mitad. Vio la segunda tarjeta por considerar el árbitro que simuló un penalti que parecía claro. Le hubiese gustado cerrar el curso jugando, "me sentí bien después de tanto tiempo sin entrar de inicio" y espera que "el club recurra y me quiten la tarjeta. No me tiro como el árbitro interpreta y me gustaría cerrar la temporada jugando en Lucena".

El curso ha sido especialmente duro para él porque ha tenido poco protagonismo pero "no me importa porque estoy en mi equipo de toda la vida", resalta. Igualmente, destaca el triunfo ante el filial del Córdoba y se lo dedica "a la afición, que nos sigue apoyando pese a todo".

-Titularidad ante el Córdoba B y triunfo, ¿puede pedir más?

-Estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver a jugar de inicio, se pasa muy mal fuera. Podía pedir algo más, que no me hubiesen expulsado. La segunda amarilla es injusta, el defensa no toca el balón. No me tiro, es penalti.

-¿Cómo valora la victoria ante el filial?

-Habíamos preparado durante toda la semana el partido con muchas ganas, queríamos cerrar la temporada en casa con un triunfo y, al final, el resultado fue positivo. Competimos y ganamos, queríamos dedicar la victoria a la afición y, especialmente, a todos esos fieles que se acercaron a La Granja pese al calor, a la Feria, a la hora... Ellos se la jugaban pero hacía mucho calor y los chavales han acusado eso y seguro que todos los problemas de su club. El fútbol está por encima de todo, nosotros queríamos ganar y teníamos que ganar y así ha sido. Va para los nuestros, que se lo merecen.

-Lo mejor de la campaña, ¿tener atada la permanencia desde hace jornadas?

-Sí, eso lo hemos ganado. Hace algunas semanas que la conseguimos y nos hemos evitado mucho sufrimiento, la pasada temporada nos costó hasta el final y fue tremendo.

"Hay que agradecer el esfuerzo del grupo que apostó por el club el año pasado y si continúa, estupendo"

-Teniendo en cuenta ese planteamiento, ¿qué valoración hace de la temporada?

-Ha sido muy complicada porque hemos tenido hasta tres entrenadores y, creo, que nos costó. Realmente, nunca tuvimos tiempo para adaptarnos a la forma de juego de cada uno ni encontramos el patrón de juego más adecuado para este equipo. Cuando llegó Calle, el equipo se soltó, se notó bastante, se sintió más cómodo y estamos manteniendo un poco todo lo que nos dejó.

-¿Le queda cuerda para rato o piensa en dejarlo?

-Ha sido un año muy duro, no lo he pasado bien pero, bueno, este es mi equipo de toda la vida y no me ha importado, aguantaría lo mismo otra vez. No soy el que decide, pero si quieren que me quede, me pondré las pilas y volveré a competir. Me quedaría un año más o lo que haga falta.

-¿Cree que hay futuro?

-Lo peor ya creo que lo superamos. El año pasado, el grupo que está ahora en el club apostó por nosotros y es de agradecer el esfuerzo que ha hecho. Han hecho todo lo que han podido, que no ha sido poco, y si continúan aquí, estupendo. Repito lo que he comentado antes, le doy las gracias por apostar por mi equipo y que si para la próxima temporada les hago falta, aquí estoy.