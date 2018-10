El Xerez CD necesita sumar en Utrera para seguir respirando

EL DATO

Tres partidos de sanción a Eli

Eli, entrenador de los porteros del XCD, expulsado el domingo en La Juventud frente al Sevilla C, ha sido sancionado con tres partidos por "lanzamiento de un segundo balón al terreno de juego" y multado con 150 euros. Con esta medida, el Deportivo se queda sin técnicos en el banquillo para el partido en Utrera, ya que la entidad aún no ha llegado a un acuerdo con Juan Pedro y, por tanto, Nene Montero sigue sin poder dirigir al equipo. 'El Pirata' ya ha presentado la denuncia tras la falta de interés mostrado por el club desde que fue despedido y ha bloqueado cualquier gestión que el club pretenda hacer con el Colegio de Entrenadores. A partir de esta cita, el XCD tendrá que pagar multa por no presentar entrenador.