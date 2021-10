El Xerez CD no quiere despertar en La Constitución de su bonito sueño

El Xerez CD sigue soñando con la Copa del Rey. El Deportivo disputa este miércoles (20:15) en La Constitución ante el Yeclano la eliminatoria de octavos de final de la Copa RFEF y se marca el mismo objetivo que la pasada semana ante el Murcia, ganar y acceder a cuartos. Las estadísticas las tiene en contra y debe romperlas. Ha perdido en ese campo las dos veces que lo ha visitado en Liga en Segunda B y, además, por goleada, 4-0 en la campaña 94/95 y 6-2 en la 95/96.

Los azulinos tienen una tarea complicada, tanto por el rival, aunque en esta oportunidad es de su misma categoría, como por el cansancio acumulado por disputar tres encuentros en ocho días con dos viajes largos en autocar.

Fajardo ha tratado de repartir los minutos y de recuperar a sus jugadores lo mejor posible, pero sabe que lo pueden acusar. De momento, para este desplazamiento tiene dos bajas por lesión, la de Migue García, que ya entrena con el grupo, pero aún no está listo, y la de Juanca, con que se produjo una rotura ante el Córdoba B. Por decisión técnica no han entrado en la lista Laínez y Lamela.

El preparador azulino, que ante el filial del Córdoba reservó a jugadores para este compromiso, retocará el once. De entrada, lo normal es que Satoca regrese a la portería y Lucas Correa, al centro de la defensa. En la medular, sin Migue ni Juanca, tendrán que repetir Adri Rodríguez y Álex Colorado.

Juanito tiene puesto garantizado y es duda Joselillo. El extremo no jugó el sábado, se ha recuperado y está en la lista. Si no se encuentra al cien por cien, entrará en el once Iván Navarro, mientras que volverá a ser el referente Rubén Navarro, otro de los que tuvo descanso de salida en Liga.