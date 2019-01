El Xerez CD quiere volver a empezar en Conil

El Xerez CD acude al Pérez Ureba dispuesto a hacer cuenta nueva tras el borrón con el Betis Deportivo en La Granja, derrota que no escondió los méritos de los azulinos en la segunda mitad y destapó los errores de la primera parte. Así, uno de los objetivos en el envite de esta tarde no es otro que mantener el nivel de principio a fin, algo que se antoja imprescindible para no regresar de vacío de Conil.

El Deportivo encara un nuevo duelo provincial en mitad de la tabla y con la aspiración de iniciar una nueva racha positiva como la que mantuvo hasta la pasada jornada, con ocho partidos sin conocer la derrota (tres victorias y cinco empates), trayectoria que permitió al cuadro azulino poner algo de tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso. Y el envite de esta jornada 25, aunque a domicilio, parece propicio para puntuar porque el Conil no está en su mejor momento sino todo lo contrario: el equipo de Zafra, ex futbolista azulino, atraviesa su peor racha del curso con nada menos que ocho jornadas sin conocer la victoria.

En efecto, el cuadro amarillo va en caída libre desde que venciera a finales de noviembre en el Fernández Marchán de Guadalcacín: desde entonces, tres empates y cinco derrotas -tres consecutivas en las tres últimas jornadas- han colocado al Conil al borde de los puestos de descenso: los del Pérez Ureba marcan ahora mismo la permanencia con dos puntos más que el Coria, a seis del Deportivo.

Con estas cifras huelga decir que para el Conil el envite de esta tarde es poco menos que una final mientras que para el Xerez CD es una oportunidad de sumar, volver a la senda de la victoria y mejorar en la clasificación, y es que el Deportivo haría bien en aumentar su colchón de puntos en Conil y el próximo fin de semana contra el Atlético Espeleño viendo lo que le espera luego: salidas consecutivas a Ceuta y Cádiz B y visita de Los Barrios, tres de los cuatro equipos actualmente en puestos de ascenso, periplo en el que sin duda el cuadro azulino dilucidará si podrá engancharse a la pelea de arriba o quedará para huir de la quema.

Pero eso se verá dentro de un mes y lo que prima hoy es ir partido a partido, filosofía ahora cholista adoptada por todos antes y después de Simeone: la atención se centra en el Pérez Ureba, donde Nene Montero, entrenador del Xerez CD, no quiere confianzas ni relajación y exige concentración, tensión y compromiso, condiciones innegociables para aspirar a sumar de tres en tres.

Pablo y Bonomo, altas en el Conil En el Conil, Javier Zafra afronta el partido con dudas por los problemas físicos de algunos juugadores y el alta de Pablo y Bonomo, que regresan tras cumplir sanción. A todo esto hay que sumar el aspecto anímico después de la dura goleada en Espiel, a manos de un rival, el Espeleño, que llevaba seis semanas sin ganas y que ocupa un lugar en la zona de descenso. Volver a rearmar al equipo en todos los sentidos y salir a por los puntos es el objetivo de una plantilla, la conileña, dispuesta a revertir la situación.

Y para asaltar el Pérez Ureba, Nene tampoco puede contar esta semana con Sergio Narváez, aquejado de bronquitis, aunque recupera a Carlos Sanjuán, que vuelve a la lista 12 jornadas después de caer lesionado, y a Isra, Gonzalo y Quirós, que vuelven tras cumplir sanción.

La lista la forman los porteros Fran y Lutzardo; los defensas Alberto Fernández, Gonzalo, Piñero, Dani, Salas y Carlos Sanjuán; los centrocampistas Naranjo, Isra, Alberto del Río y Quirós; y los atacantes Chata, David Narváez, Asier, Yeray, Amin y Pedro Carrión. Se quedan fuera, además de Sergio Narváez, los lesionados Ezequiel y Parra, y por motivos técnicos Juanma Aguilar, Guerrero y Luna.