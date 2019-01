"Mi equipo tiene que ir a ganar y a jugar bien desde el principio"

El Xerez CD juega mañana sábado en Conil (19:00 horas) y su entrenador, Nene Montero, señala que el único objetivo de regresar a la senda de la victoria tras la derrota ante el Betis Deportivo.

-El objetivo del Deportivo en Conil es volver a ganar...

-Nada más, no hay otro. Me dicen que va a haber agua pero me da igual que haya agua, que haga frío... Lo que haya. Mi equipo tiene que ir allí a ganar y jugar bien desde el principio como jugó en Córdoba, como jugó en el campo del Puente Genil y como ha jugado tantos partidos, y no salir tan atascaditos como salimos el día del Betis en los primeros 45 minutos. Y no dejarnos dominar por nadie, ser fuertes, ser intensos, sobre todo ser muy intensos, montar lo que yo quiero, el dispositivo que monto en el centro del campo, donde se presione bien y se presione para posteriormente poder jugar. No se juega para presionar sino que se presiona para jugar y eso es lo que quiero que el equipo entienda. Hemos trabajado muy bien esta semana y ya está todo decidido, hemos hecho organización de juego, trabajado las jugadas a balón parado y está todo preparado, a ver si somos capaces de ganar.

-Recupera a Isra, Gonzalo, Quirós y hasta a Carlos Sanjuán...

-Está en la lista y es una alegría tener tanta gente, y la semana que viene espero tener más problemas que esta semana y que tenga a más gente disponible.

Sergio Narváez es baja y vuelve Carlos Sanjuán Nene Montero tampoco puede contar esta semana con Sergio Narváez, aquejado de bronquitis, aunque recupera a Carlos Sanjuán, que vuelve a la lista 12 jornadas después de caer lesionado, y a Isra, Gonzalo y Quirós, que vuelven tras cumplir sanción. La lista la forman los porteros Fran y Lutzardo; los defensas Alberto Fernández, Gonzalo, Piñero, Dani, Salas y Carlos Sanjuán; los centrocampistas Naranjo, Isra, Alberto del Río y Quirós; y los atacantes Chata, David Narváez, Asier, Yeray, Amin y Pedro Carrión. Se quedan fuera, además de Sergio Narváez, los lesionados Ezequiel y Parra, y por motivos técnicos Juanma Aguilar, Guerrero y Luna.

-¿El mensaje a los futbolistas es que hay que salir como en la segunda parte contra el Betis Deportivo y evitar lo que se hizo en la primera mitad?

-Sí hombre, claro. La segunda parte pero también lo que hicimos en el campo del Córdoba el día del empate o en el campo del Puente Genil y en el campo de la Lebrijana y en otros campos en los que no hemos podido sacar puntos. Por ejemplo, en Utrera perdimos el partido pero jugamos muy bien aquel día, estuvimos más cerca del 2-2 que el que del 3-1 que nos metieron al final en el minuto 92, hicimos un partido para mí perfecto y no estaba yo en el banquillo, estaba en la grada. Al portero lo hicimos internacional, esos son los partidos que yo quiero. Ahora bien, el equipo agazapado, el equipo sin entrar en las disputas, no. Siempre lo he dicho, hay diez batallas que disputar, los porteros aparte. Hay diez batallas que disputar y de esas diez batallas hay que ganar seis o siete, así sí se gana un partido. Ahora bien, si pierdo esas batallas, esos duelos individuales, si pierdo siete duelos ¿Cómo voy a ganar el partido? El otro día en la primera parte perdimos los del centro del campo, los tres del Betis bailan a los tres míos y de ahí salió todo. En la segunda parte se cambian las tornas, bien porque el entrenador de ellos cambia bien por lo que sea, que yo también hice cambios. Pero bueno, sería porque él quitó al 8 y al 10 y el equipo cambió. Hay que disputar, hay que ser intensos y sobre todo eso, ser muy muy competitivos.

-¿Qué Conil espera?

-Fuerte, muy fuerte. Le he visto varios vídeos, no estuve en el partido de la primera vuelta pero he visto el vídeo aunque ese partido difiere mucho de lo que pasa ahora, ha pasado mucho tiempo pero me espero un partido difícil, muy difícil. Hay rivalidad y cuando hay rivalidad muchos jugadores se superan, la jornada anterior perdieron y por eso y aún perdiendo, esos jugadores que a lo mejor no han estado tan bien en semanas anteriores esta semana van a estar bien porque se motivan: es el Xerez, quieren demostrar y es eso es lo que nos vamos a encontrar: un equipo fuerte, muy competitivo y nosotros tenemos que ser igual que ellos pero con talento.