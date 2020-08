El Xerez Club Deportivo ha dado a conocer los precios de los abonos para la temporada 2020/2021 en un acto celebrado en Montecastillo, lugar que además ha elegido la comisión de trabajo de la entidad para iniciar la pretemporada.

Juan Díaz, de la comisión gestora del Xerez CD, apuntaba las líneas de la nueva campaña de abonados: “Queremos que la gente vuelva y mostrar que las puertas del Xerez Club Deportivo están abiertas, que acogeremos a todo el mundo, que la gente que lleva muchos años sin ir al fútbol no tenga añoranza por esos años, porque esos años, si Dios quiere, volverán y muy pronto”.

La campaña, con los lemas 'Como mi padre me enseñó' y 'Yo vuelvo, ¿y tú?' está dirigida tanto a los que mantuvieron al club en pie en estos últimos y difíciles años y a los que no han dado aún el paso de regresar: "Por lo que estamos precisamente aquí es por esas personas que llevan años y años trabajando por el club y no lo han dejado desaparecer y que muera, eso es lo principal y hay que agradecerlo públicamente. Sabemos que esa gente no nos va a abandonar, pero sí es cierto que tenemos que recuperar esa masa dormida, esa gente que lleva años sin ir al fútbol y que sienten esa añoranza de ver al equipo de su ciudad en lo más alto. Ahora sí, el Xerez está en manos de xerecistas y jerezanos y vamos a luchar para que este club vuelva a ser lo que ha sido, un referente en la ciudad, en la provincia, en Andalucía y en España”.

En la misma línea se expresaba Juan Luis Gil Zarzana: "Queremos hacer hincapié en que la gente sienta lo mismo que cuando tu padre te llevaba al fútbol, de ahí el lema ‘Como mi padre me enseñó’. Para nosotros es muy importante. Con el segundo lema, ‘Yo vuelvo, ¿y tú’, queremos dar a entender que el club está en manos de jerezanos y xerecistas y que es el momento perfecto para volver al club de su vida”.

La entidad superó los 1.000 socios la pasada temporada y para la próxima no hay tope máximo: “Los máximos posibles, los aficionados al igual que los jugadores son guerreros y vamos a luchar por el Xerez siempre. Los que sean serán bienvenidos y ojalá sean los máximos, pero no hay que marcarse un mínimo ni máximo. El que quiera venir tiene las puertas abiertas”, reafirmaba Juan Díaz.