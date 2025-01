Isma Gil: "Sin etiquetas, ni play-off ni permanencia, pero queremos luchar por todo"

Isma Gil ha batido su récord personal de imbatibilidad en la victoria del Xerez CD contra el Recreativo Granada, tres puntos que han catapultado al equipo de Chec a la tercera plaza situándose a una victoria del líder UCAM Murcia en la sexta jornada consecutiva en la que los azulinos dejan la portería a cero. "Es espectacular todo lo que estamos viviendo, toda esta euforia, creo que el equipo está trabajando una pasada, desde el que más juega al que menos, de ahí el valor del grupo. Contento por batir récord personales pero sin las 24 bestias que tengo a mi lado sería imposible y sobre todo mi compañero Antonio Santos, que día a día nos lo ponemos difícil el uno al otro y nos hacemos mejores, es una victoria de grupo como dice el míster. Hay que disfrutar de la victoria", comentaba el meta madrileño tras el encuentro contra el filial nazarí.

El técnico del Recreativo Granada, Jon Erice, ve al Xerez CD peleando por el ascenso, pero Isma frena la eugoria: "En mayo pondremos las notas como siempre digo, nosotros vamos a entrenar como animales, los que pasáis por La Granja nos veis y cuando las cosas van mal incluso más y ahora que vamos bien no te puedes relajar porque los que tenemos más experiencia sabemos que cuando te crees superior a alguien te pintan la cara, vamos pasito a pasito, vamos a disfrutar de la victoria, de vernos arriba y de luchar, sin poner etiquetas, a luchar por todo, este grupo se lo merece. Hay que darle valor a estos chicos y al cuerpo técnico, a cómo trabaja todo el mundo y es muy importante que el Xerez Club Deportivo esté de nuevo en boca de todos".

"Desde que llegué aquí -añadía- me enamoré de la ciudad, de la afición, todos sabéis que he sufrido críticas, pero es el puesto que tenemos y esas críticas te hacen ser mejor, la afición es de 12, el estadio de 12, la ciudad de 12 y si juntamos todo eso al cuerpo técnico, directiva y jugadores pues estamos viviendo cosas muy bonitas, pero hay que ser cautos porque pierdes dos jornadas y te ves abajo, es una categoría muy complicada, pero tenemos una oportunidad de hacer algo muy bonito".

El récord de nueve partidos seguidos sin encajar de la temporada pasada está cerca y el meta reconoce que lo ha hablado con Fran Corrales y Antonio Santos: "Lo hablamos, no vamos a ser hipócritas, Antonio hizo ocho, no seguidas, son retos bonitos, pero el reto principal es estar en el día a día, entrenando, machacándonos y Fran exigiéndonos al máximo porque eso es lo que te da el resultado, cuando te obsesionas con algo es malo, hay que buscar ese equilibrio entre soñar muy alto y no creértelo mucho, en ese equilibrio los viejos, como dice el míster, estamos ahí para bajar los humos".

Chec no se mueve del discurso de los 42 puntos aunque ya son muchos los que piden ir a por más. Isma tira de veteranía: "Somos conscientes de que el club se merece estar lo más arriba posible y es por eso por lo que estamos aquí, por dejar al Xerez Club Deportivo lo más alto, lo dije el año apsado, no quiero estar aquí de paso y sí dejar al club lo más cerquita posible de donde yo lo he visto. Vamos a marcarnos el objetivo de recuperar a la gente y vamos a otra guerra el domingo. ¿El discurso? Tenemos que ir por los mismos derroteros, ni play-off ni permanencia, sino entrenar cada día como entrenamos, sin etiquetas pero luchar por todo".