Oriol Riera, técnico del Estepona, alucinó con la afición del Xerez CD: "La piel de gallina"

Oriol Riera, técnico del Estepona, alucinó con el gran ambiente que se vivió en Chapín este sábado en el partido que enfrentó a su equipo contra el Xerez CD. Los malagueños se llevaon el máximo botín gracias a un tanto de Marchena en el tiempo de descuento que dejó mudos a los casi seis mil espectadores que se dieron cita en el Municipal y que, antes del 0-1 no pararon de animar a su equipo. Riera confesaba que como jugador ""yo he venido aquí y este campo estaba incluso más lleno que hoy, siempre había un gran ambiente y para mí es una gozada venir a estos campos, te pone la piel de gallina. A pesar de los insultos, que forma parte de que a nadie le gusta perder, es una afición intensa, dura y que siempre me ha gustado”.

El entrenador catalán del Estepona afirmó tras el encuentro que "el Xerez compite muy bien, en los dos primeros partidos e incluso en pretemporada y seguirá haciéndolo en una categoría que no es nada fácil porque hay equipos muy superiores, superiores incluso a nosotros. Los conjuntos deben crecer con el tiempo e intentar mejorar y el Xerez creo que es uno de los que compite muy bien y con esta afición en casa tirará para arriba”.

¿Ve al Deportivo peleando por estar arriba? "Estamos al principio y casi en todas las ligas hay equipos, sobre todo al principio, que están abajo y acaban arriba y al revés. Es pronto para hablar de proyecciones, pero para ellos y para todos. Creo que hay dos equipos superiores al resto (se refería a UCAM y San Fernando) y los demás pues a competir al máximo posible y el Xerez será uno de ellos a batir, con el tiempo se verá”.

Una de las jugadas clave del encuentro fue la expulsión de Juanan a los 15 minutos que obligó al Estepona a jugar desde entonces con diez y contra once. Riera dijo no haberla visto "dice el árbitro que era último hombre, creo que había un jugador más y podía haber sido amarilla me dicen, pero no me gusta hablar de los árbitros porque eso no te ayuda para nada". Tras esto, comentaba que "sí es cierto que poner un árbitro que acaba de debutar en Segunda RFEF en un campo tan importante como Chapín con tanto público pues a lo mejor no es el partido ideal para que pite ese perfil de árbitro que con el tiempo podrá pitar aquí sin ningún tipo de problema. Ha habido momentos que el partido se le ha ido en alguna faceta”.

Para finalizar, dijo que el triunfo "nos viene sensacional para que crean que incluso con uno menos se puede jugar bien al fútbol. La victoria es importante para el crecimiento de este equipo, para que crean en ellos mismos”.