"Si el partido acaba tres o cuatro a cero nadie se hubiese sorprendido"

Juan Carlos Gómez, técnico del Xerez CD, acabó el partido contra el Gerena fastidiado por los dos puntos que volaron de Chapín, lamentó que su equipo no supiera sentenciar el encuentro, no cree que faltase contundencia defensiva en el empate sevillano y aseguró que jugando así "vamos a llegar seguro, yo sigo creyendo".

-Quien perdona lo termina pagando.

-Exacto, exacto. La lectura del partido es que podría haber sido un gran día, hemos puesto toda nuestra fuerza, ganas e ilusión para que lo fuese y al final pues no lo es. El partido en la primera parte, bien, ha estado igualado, pero en la segunda hemos sido superiores claramente. Si este partido acaba tres-cuatro a cero nadie se hubiese sorprendido, pero si no las metes al final cualquier error te cuesta un partido y es lo que ha pasado. Era un día perfecto para haber ganado, haber metido las ocasiones que hemos generado en la segunda parte, el debut de Miguel, los resultados también han acompañado...

-...

-Estamos con un partido menos y la misma distancia, pero sigo pensando que este equipo va a llegar, jugando como se ha jugado y como ha competido el equipo hoy, este equipo va a llegar seguro y no me canso de mandar el mensaje y lo seguiré haciendo. Sigo creyendo y la gente se tiene que ir contenta del partido que ha hecho su equipo y ese es el mensaje que quiero dejar, el equipo está trabajando muy bien. Hay que levantarse, hemos puntuado, seguimos a la misma distancia y es verdad que hay un partido menos, pero jugando como ha jugado el equipo sigo creyendo en esto, se han dejado todo.

-¿Enfadado por la falta de contundencia en el empate del Gerena?

-No es falta de contundencia, es un cúmulo de circunstancias. Es que la pelotita le ha caído ahí. Entonces, contra eso ¿qué se hace? Sato ha salido con confianza por la pelota, no la ha podido atrapar, luego ha achicado muy bien, luego le ha caído al borde del área a un contrario, el equipo ha sacado la pelota y en última instancia le ha caído llovida del cielo al que estaba en el segundo palo nada más que para empujarla. ¿Qué hacemos contra eso? No es falta de contundencia, eso es que la moneda ha caído del lado contrario. Lo que no podemos hacer es fallar ocasiones como las que hemos fallado delante del portero solo, porque eso es lo que te da el salto de calidad. De esas tres metes una y cierras el partido y día perfecto para el debut de Miguel, victoria en casa habiendo jugado muy bien al fútbol. Ahora qué pasa, ¿todo se va a distorsionar porque en una jugada desgraciada te hacen el empate? No. Cuidado. No vayamos a distorsionar el trabajo que ha hecho el equipo. La gente se tiene que ir contenta pese al resultado, es igual, yo sigo pensando que este equipo va a llegar jugando así, pero hay que meterla.

-Se van de nuevo puntos en los últimos minutos.

-Ya sé que se han perdido muchos puntos en los últimos minutos, pero hoy el equipo no ha estado nervioso por tener ese resultado, hemos mantenido la calma y el equipo ha estado bien en defensa; una jugada desgraciada no quiere decir que el equipo haya acusado los fantasmas del pasado. Creo que se ha visto un equipo contundente, serio en defensa. Desde Puente Genil, nos quitan el 1-3 que mata el partido. Luego viene el Córdoba, te pones por delante, no nos hacen peligro y en una jugada aislada te pitan un penalti que nada más que ve él. Luego, Lucena más o menos partido de empate y en una jugada desgraciada te la meten. Ganamos en Pozoblanco y mira si llegamos a ganar hoy, ¿el equipo dónde estaría? No quiero escuchar lo de los últimos minutos, el equipo ha estado contundente y no se le ha visto nervioso en esa gestión de los diez últimos minutos. En Pozoblanco desde el 86 al 96 también gestionó bien esos minutos, defendiendo portería a cero y se le vio con mucho empaque.

-Chapín ha dejado de ser un fortín, tres partidos sin ganar.

-¿Y qué hacemos? ¿Lo hemos puesto todo para ganar? Lo hemos puesto ¿no? La gente se tiene que quedar con esa sensación, lo hemos hecho todo para ganar, pero yo desde el banquillo no puedo salir a meter los goles, que no me han faltado ganas. Tienen que ser ellos y trabajamos para que se den ese tipo de situaciones, para que el equipo genere, juegue bien, defienda bien... Luego te plantas delante del portero solo y no puedes echarla fuera y en la última jugada de Alberto con el portero vencido al otro lado y encima la paramos nosotros. ¡Joder! Ha dejado de ser un fortín con respecto al resultado, pero el equipo está dando la talla en todo momento. Estoy tranquilo, jugando así el equipo va a cumplir el objetivo. Lo tengo muy claro.

-¿Cómo está Jesús Parada?

-Es normal que esté cabizbajo, es que ha tenido el partido en su mano. Sato también está fastidiado por la jugada, que quizá tenía que haber sido más práctico y tirar el balón a corner. Luego ha estado muy bien en el achique.

-¿El vestuario se va con esas mismas sensaciones positivas que tiene?

-Totalmente. Es verdad que han entrado jodidos, pero enseguida todo el mundo dándose ánimos y que este es el camino, ha sido un partidazo, hay que seguir y ese es el ánimo con el que se van a casa, jodidos con el resultado pero contentos con el trabajo que se ha hecho y eso es importante para empezar la semana. Todo lo que sea negativo, fuera.