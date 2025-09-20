El Rubial de Águilas, un campo que mide la mejoría del Xerez CD

La victoria, la primera de la temporada, frente al Atlético Antoniano y el buen partido en líneas generales en Chapín ha devuelto la confianza a un Xerez CD que ahora afronta una de las salidas más complicadas de la temporada a El Rubial, escenario del choque de la tercera fecha del calendario contra el Águilas de Adrián Hernández 'Patiyoso'.

Los murcianos han arrancado la temporada con una victoria y un empate, están invictos y pretenden hacer de su casa un fortín, como de hecho ya lo fue el pasado curso cuando sólo en el tramo final cedió puntos. En efecto, en el campo más antiguo de la categoría, el Águilas sólo perdió tres encuentros la pasada temporada, el primero contra el Juventud Torremolinos, que ascendería posteriormente como campeón del Grupo 4; el Villanovense, que protagonizó un gran final de temporada que no le valió para mantener la categoría (perdió el play-out con el Real Madrid C)... y el Antoniano del actual técnico del Deportivo, un Diego Galiano que de este modo ya sabe lo que es ganar en terreno aguileño.

El Xerez Club Deportivo se entrenaba este sábado en el Antonio Gallardo de Arcos en la última sesión de la semana y ponía rumbo a la localidad costera de Murcia para hacer noche y terminar de preparar un encuentro que arrancará a las 18:30 horas. Diego Galiano ha dejado en Jerez a los laterales Mancheño y Leo Vázquez y también se cae de la convocatoria el central Moisés. El zaguero ha sufrido desde el pasado miércoles un proceso vírico que le ha tenido fuera de combate desde entonces y se va a perder los primeros minutos en liga luego de ser titular en las dos primeras jornadas, en las que jugó los 90 minutos.

La convocatoria

Quien sí se ha recuperado, al menos para ingresar en la citación, es Zelu. El atacante azulino, autor del primer gol frente al Antoniano, cuajó su mejor partido frente a los de Lebrija, pero sufrió en el entrenamiento del jueves unas molestias en el abductor. El extremo no está al cien por cien, pero goza de la entera confianza de Galiano, ha entrado en la lista y no hay que descartar incluso que parta con dorsal de titular para ocupar la banda izquierda del ataque xerecista.

La buena noticia para el técnico es que va a poder contar con Ángel de la Calzada, hasta ahora su portero titular. El Comité de Competición le retiró la tarjeta roja con la que fue expulsado tras prosperar el recurso del club con motivo de la acción con el delantero del Antoniano Panadero. Galiano sí tendrá que realizar un cambio en la defensa y lo más lógico es pensar que Guille Campos ocupe el puesto de Moi. En la medular, la duda está en conocer si sigue Ismael o por el contrario opta por un perfil más defensivo con Adri Rodríguez. El resto del equipo será el mismo de las dos anteriores citas, con Charaf y Jaime López acompañando al centrocampista posicional, las bandas para Javi Rodríguez y Zelu (o Mati Castillo en caso de que el jerezano no esté para ser titular) y arriba Moussa.