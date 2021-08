Álex Cruz y Álex Rueda, "sorprendidos por la repercusión" del Xerez DFC

El Xerez DFC ha presentado en la mañana de este martes a dos de sus nuevos jugadores, Álex Cruz y Álex Rueda, en el Bar El Molino, uno de los patrocinadores de la entidad una campaña más. Los dos han llegado procedentes del Sanluqueño, se han mostrado encantados con el proyecto, sorprendidos por su repercusión y apuestan por ofrecer su mejor versión para ayudar al club a cumplir su objetivo, que pasa por conservar la categoría sin renunciar a nada.

Álex Cruz es uno de los jugadores veteranos de la plantilla y se ha mostrado "sorprendido, me he llevado una grata sorpresa con el equipo y con el recibimiento. Me he adaptado rápido, lo he hablado con los compañeros, parece que llevo ya mucho tiempo aquí. Me han brindado la oportunidad de defender este escudo y estos colores y doy las gracias por ello".

El equipo ha disputado ya tres amistosos y el jugador azulino subraya que "como he comentado antes, me ha sorprendido el bloque y lo bien trabajado que está el grupo. Contra el Castilla, llevábamos pocos entrenamientos con el grupo y no tenía esa visión ni la realidad de cómo funciona todo. El conjunto, los movimientos, cómo acosaban y todos los conceptos que el míster nos está proponiendo se vieron reflejados"

Lateral izquierdo durante casi toda su carrera, lleva algunas temporadas actuando de central y en el Xerez DFC "estoy para lo que el míster crea oportuno, me ponga donde me ponga aportaré todo lo que pueda. Ahora, suelo jugar más de central"

La nueva categoría la considera "una incógnita, pero será muy competitiva, hay muy buenos equipos. Nuestro reto es establecer las bases, consolidarnos tras subir. Tenemos que centrarnos en el día a día e intentar que prime el trabajo, la actitud y la ilusión".

Por último, no oculta que uno de los aspectos que más le han llamado la atención de la entidad es "el nivel de repercusión que tiene, especialmente en redes sociales. Es un club con el que la gente siempre está en contacto. En los partidos, los aficionados no dejan de animar y eso es un plus para el futbolista. Se nota bastante cuando la grada empuja en los momentos decisivos. No´había jugado nunca en Chapín contra el Xerez DFC y es bonito, una vivencia para recordar. Hay mucha gente ilusionada con este proyecto y vamos a intentar no defraudarla".

Álex Rueda, juventud y calidad

Por su parte, el joven jerezano Álex Rueda se mostró también "muy feliz y muy orgulloso de estar aquí, en el equipo de la ciudad. Conocía un poco al club desde fuera, pero formar parte de él me ha sorprendido por la repercusión que tiene y la ilusión que hay dentro para que el club crezca".

Igualmente, detalló: "Estoy ante una oportunidad muy buena para mí, quiero aprovechar estos años de sub-23 que aún me quedan, que son importantes. Los compañeros me han acogido muy bien y vengo a aportar mi granito de arena para conseguir los objetivos".

Rueda es polivalente y tiene claro que se adaptará a las necesidades del equipo en cada momento. "Puedo jugar en las tres posiciones de arriba, así que jugaré donde el míster diga. En estos partidos de pretemporada, después de casi dos meses parado, me estoy encontrado muy bien y cómodo. El equipo está funcionando bien y me he complementado con los compañeros rápido, estoy muy contento".

Se estrenó como goleador ante el Sevilla Atlético y "me llevé una gran alegría, marcar siempre es una motivación para el jugador. Esperemos que no sea el único. Es mi proyecto más importante porque estoy aquí y voy a dar lo máximo por este escudo y esta camiseta, voy a apostarlo todo por este año"