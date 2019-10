Bernardo Plaza, segundo entrenador del Xerez Deportivo FC, atendió a los medios de comunicación por segunda semana seguida al cumplir Andrés García Tébar el segundo partido de sanción. El técnico argumentó que su equipo "controló" en todo momento el derbi y lamentó el incidente del final en el que Pizana recibió un monedazo lanzado desde la grada donde estaban los aficionados locales.

-¿Qué balance hace del partido?

-Creo que el partido lo hemos tenido controlado desde el primer minuto, creo que hemos hecho lo que teníamos trabajado durante toda la semana. Hemos tenido el balón, bastantes ocasiones, llegando bastante y ellos casi no nos han llegado. Es para estar contentos con el esfuerzo de los futbolistas y además una alegría para la afición después de las dos últimas semanas, que no habían sido todo lo buena que queríamos. Con una victoria y de la manera tan contundente que lo hemos hecho, creo que estarán orgullosos de todos nosotros. Esta victoria va a potenciar el trabajo que venimos haciendo. Los jugadores se lo merecen, en los entrenamientos dan el cien por cien, y además de la calidad que tienen el grupo humano es sensacional. Todos estamos contentos, desde la directiva que trabaja día a día para que el equipo funcione; la dirección deportiva, que ha hecho un buen equipo; y luego el cuerpo técnico y jugadores, que nos dejamos la piel por este escudo.

-¿Se ha notado en el campo la diferencia que hay en la tabla?

-Nosotros, desde el primer momento, hemos hecho lo que en todos los partidos. Hemos ido a buscar la portería contraria, hemos hecho gol y a partir de ahí hemos controlado el partido. El Xerez Deportivo tiene buenos jugadores, que han jugado en superior categoría, pero con el buen trabajo que hemos hecho nosotros creo que hemos estado en mejor forma que ellos.

-¿El penalti marca el partido? Llega muy pronto. ¿Cómo vio esa jugada?

-El penalti llega tras otro penalti que hubo también y no se había pitado. Hacemos el gol, pero también es cierto que estábamos llegando a portería y aún con el gol de penalti seguimos buscando la portería rival. Creo que somos justos vencedores porque lo hemos controlado de principio a fin.

-Ha habido también mucha efectividad: tres disparos a puerta y dos goles.

-Sí. Hemos tenido más ocasiones y la efectividad es lo que marca la diferencia. Hemos hecho dos, creo que podríamos haber hecho alguno más, pero el resultado es el que hay. Estamos contentos y tenemos los pies en el suelo porque hay que seguir trabajando y a pensar ya en la Lebrijana, que va a ser también un partido muy complicado.

-En el campo no ha habido nada, pero luego se ha afeado con el monedazo que ha sufrido Pizana. ¿Sorprende todo esto?

-Yo decía en la rueda de prensa del partido del domingo pasado que la rivalidad que pudiera haber debería ser respetada y que no hubiera ningún incidente. Lamentablemente, siempre hay algún energúmeno, y lo hay en todos los sitios, esto no es patrimonio de nadie, que tiene que estropear una fiesta del fútbol. A ver si una vez por todas erradicamos estas situaciones y que no se vuelva a dar. El fútbol es un deporte para unir, no para desunir, y a partir de ahí que cada uno defienda lo suyo, que sea del equipo que crea conveniente.

-¿Cómo esta Pizana?

-No sé con qué le han dado, pero tiene un corte en la cabeza y ha tenido un pequeño mareo.