"Si alguien debió ganar fue mi equipo, ahora necesitamos un Chapín a reventar"

El Xerez DFC ha saldado con un empate (0-0) ante el Ceuta B el partido de ida de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF en el Martínez Pirri y ahora estará en la final para pelear por el salto de categoría con otras tablas en Chapín. David Sánchez, entrenador azulino, ha valorado de forma muy positiva el trabajo de su equipo, considera que fue "una pizca" superior, que tuvo oportunidades para haberse adelantado en el marcador, se mordió la lengua a la hora de valorar la actuación del árbitro y pidió un nuevo esfuerzo a la afición. Su escuadra se la jugará en el Municipal este sábado (18:30) y espera que el campo esté a reventar y que los seguidores se vuelquen.

–¿Qué valoración hace de este empate?

–Estoy contento. El campo es complicado, el viaje también lo ha sido, se nos ha hecho el día muy largo. Hemos hecho un buen partido, empezamos muy bien, generamos ocasiones y nos pudimos adelantar, pero en los últimos quince minutos todo se igualó, aunque sin oportunidades claras de ellos. En la segunda mitad, empezamos otra vez muy bien y es para estar satisfechos porque teníamos ese temor. Salimos muy conectados, otra vez creamos ocasiones claras, como la de Teté, y ellos tuvieron una falta que se estrelló en el larguero y luego en la recta final tuvieron una última ocasión. Insisto, estoy muy contento porque el partido era difícil y el equipo ha competido. La afición ha respondido, nos ha acompañado y se va a resolver todo en Chapín, en nuestra casa, con nuestra gente y mantenemos la ilusión intacta.

–El empate a cero es un buen resultado...

–Sí, pero si alguien debió ganar fuimos nosotros, fuimos superiores, nos pudimos adelantar, pero esto es fútbol. Queda el partido de vuelta, otra final, mucha emoción, muchos nervios, muchas ganas... Espero un Chapín a reventar, un Chapín a tope desde el minuto uno. Sólo queda tener a cabeza ya en el fin de semana y espero recuperar bien a los jugadores. Hemos tenido mala suerte con las lesiones. Durán se ha llevado un golpe, Oca ha tenido molestias... Los cambios han sido casi obligados, pero estoy contento también con los chicos que han salido. Aquí todo el mundo suma y nos queda una final y nunca mejor dicho.

–La defensa ha estado contundente y han dejado la portería a cero una vez más, ¿cree que puede estar ahí la clave para lograr la clasificación para la siguiente ronda?

–Sí, en el play-off hemos subrayado la portería a cero y el mantener un buen nivel defensivo, pero de todo el equipo, Pablo y Carri se han hartado de correr para la presión, y lo estamos consiguiendo. En la primera parte, no recuerdo ninguna ocasión de ellos y no es fácil porque se trata de un buen rival, con jugadores de calidad y han aparecido muy poco. Eso se debe al trabajo de mis futbolistas. Ha sido un encuentro difícil, muy igualado y hay que tener los pies en el suelo, la cabeza fresca, el corazón caliente, ser valientes, ser nosotros y hacer todo lo posible para intentar pasar, que no va a ser fácil.

–Ha habido un posible penalti sobre Ilias, ¿cómo ha visto esa acción y el arbitraje en general?

–Prefiero no hablar. No he hablado en toda la temporada de los árbitros y no quiero hacerlo ahora. Ya no es la acción de penalti, que me lo han enseñado ya, es cuestión de muchas cosas, pero no quiero hacer demasiados comentarios. Es verdad que es difícil, en la primera parte estuvo muy correcto y en la segunda hubo muchas decisiones en contra y eso quizás nos metió un poco más atrás. No quiero opinar, los árbitros son personas y son humanos. Lo siento, es buena pregunta, pero no quiero terminar sin hacerlo, aunque a veces nos hayan perjudicado.

–La afición nunca falla, ¿qué le pide para que abarrote Chapín?

–Ya durante esta semana le pedimos de todo y siempre está ahí. El partido del sábado es una auténtica final, un partidazo y tenemos que poner toda la carne en el asador hasta el final. Tenemos que tener cabeza y ellos nos deben ayudar, hasta que no pite el árbitro esto no se acaba y los futbolistas necesitan su apoyo multiplicado por diez. Volverá a ser otro gran partido, muy duro, ante un gran equipo, aunque, insisto, creo que fuimos una pizca superior como para haber logrado un resultado más favorable. Ojalá podamos pasar la eliminatoria porque sería muy importante para nosotros.