ERTE del Xerez DFC a los empleados del club

El Xerez Deportivo FC acaba de anunciar un ERTE a sus empleados aunque no afecta a los futbolistas de la primera plantilla. El club azulino estima que ha dejado de ingresar unos 71.000 euros desde la suspensión de la competición, lo que le ha obligado a tomar tal medida.

El anuncio del ERTE dice así: "La difícil situación económica provocada por la crisis mundial del Covid-19 ha obligado al Xerez Deportivo Fútbol Club a aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Esta es una de las medidas que se ha puesto en marcha desde el club para garantizar la viabilidad del mismo en estos meses tan complicados, donde ningún club está recibiendo ingresos debido a la ausencia de competición. En el caso de nuestro club, la estimación realizada refleja que se han dejado de percibir 71.000 euros desde que se suspendieran las competiciones deportivas. El ERTE no afecta a los jugadores de la primera plantilla, que están siendo informados semanalmente de las circunstancias económicas especiales en las que se encuentra el club tras la pandemia mundial".

Añade el Xerez DFC que "los datos de los empleados afectados por el ERTE no se pueden facilitar para no vulnerar el artículo 4.1. de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales que señala que «los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido»".