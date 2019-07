Edu Villegas: "Evidentemente, nos falta un punta"

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, valora positivamente la plantilla que se ha logrado configurar para intentar dar el salto de categoría este año, aunque como él mismo confirmó todavía tiene que llegar un punta, quizá un segundo y además con la intención de dejar alguna ficha libre por si aparece una opción de último momento, como fue el caso la temporada pasada de Adrián Gallardo.

“La pantilla creo que está compensada en todos los sentidos y si hay alguna anomalía tenemos 40 días por delante”, resalta el director deportivo azulino, que está centrando todos sus esfuerzos en cerrar el delantero centro que le falta a la plantilla tras la marcha de Adrián Gallardo al Europa de Gibraltar, y también la de Javi Tamayo al Conil tras no ofrecerle el club la renovación. “Evidentemente falta un punta, estamos ahí trabajando en ello y con el transcurso de los días veremos si es interesante incorporar otro perfil, un central, un pivote u otro delantero que acompañe al que falta por venir”.

Con 18 jugadores en el equipo, la plantilla “no está cerrada”, pero Edu Villegas apunta a los jugadores del filial que están haciendo la pretemporada con el primer equipo y les invita a que den un paso adelante: “Este club está apostando desde el minuto uno para que estos jugadores demuestren, destaquen y el entrenador confíe en ellos. Si el entrenador, una vez que los vea, me dice que se quedan algunos canteranos yo, encantado. Ellos son los que tienen la pelota en su tejado. No quiero meterles presión pero esto es fútbol. Así que, señores: trabajen, entrenen, sufran y convenzan. Esas pequeñas pinceladas que nos pueden faltar pueden estar en los Cristian, Curro, Juanan, Salvi, Basto...”, desgranó el director deportivo azulino.