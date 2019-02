"Apuesto sin lugar a dudas por el triunfo de los míos frente al Algeciras"

El Xerez DFC llega lanzado al encuentro ante el Algeciras del domingo en Chapín. Andrés García Tébar, técnico azulino, se muestra tan cauto como optimista de cara a este cita y explica que "es un encuentro de cuatro puntos" por la igualdad en la tabla pero tiene claro que "si tengo que apostar, apuesto sin lugar a dudas por el triunfo de los míos".

-Ante el Algeciras, ¿a por la tercera victoria seguida?

-Eso es lo que queremos, ganar siempre y mucho más en nuestro caso, que no tenemos ese colchón que tienen otros equipos para tener equivocaciones. Tenemos que intentar mantener la dinámica. Es fundamental sumar de tres en tres.

-¿Cómo definiría este duelo?

-Bonito y atractivo, nos enfrentamos dos equipos empatados en la clasificación, aunque ellos tienen de inicio la ventaja del golaveraje, algo que puede ser importante de cara al final, ya que hay muchísimos objetivos que se han logrado por eso. De todos modos, en lo que pensamos ahora es en sacar el partido adelante y teniendo presente que este tipo de enfrentamientos son de cuatro puntos.

-¿Cómo lo espera?

-Complicado. Sé que el Algeciras es el equipo que se ha reforzado más y que más ha apostado por mejorar antes del cierre del mercado, ha apostado por futbolistas importantes, que marcan diferencias en la categoría y tienen una plantilla amplia y compensada. Además, es el equipo que menos goles ha encajado desde que comenzó el año. El partido es difícil pero lo encaramos con mucha ilusión, estamos bien y estoy tremendamente satisfecho con el compromiso, el comportamiento y la actitud de los jugadores. Esto es un juego y puede pasar todo pero si tengo que apostar, apuesto por el triunfo de los míos sin lugar de a dudas.

-¿Puede aclarar un poco el futuro esta semana con tres encuentros?

-Ir más allá de lo que es este partido o de lo que puede pasar es ser un poco atrevido y conlleva gastar energías que vamos a necesitar esta jornada y para las siguientes. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en este, que es el primero. Va a ser bonito, hay buena relación entre los aficionados y lo que queremos es devolver tanto la ilusión como todo lo que ellos nos dan a los nuestros. En estas categorías, los equipos no están habituados a jugar tres partidos y afecta más al tema mental, me quedo con eso, con cómo va a encarar este tipo de ciclos el futbolista.

-¿Es partidario de las rotaciones?

-He repetido alineación en los dos partidos que llevo aquí porque lo he estimado conveniente pero soy de apostar por los jugadores que creo lo van a hacer mejor en esa situación. Las rotaciones son importantes pero cuando llevas acumulado mucho trabajo y muchos encuentros. Lo que tengo claro es que cualquiera de la plantilla si está ahí es porque me va a valer en un momento determinado. Los suplentes son muy importantes para mí, cuando salen al campo tienen que demostrar al entrenador que están capacitados para hacerlo igual o mejor que su compañero que no está.

-¿Cómo recuerda su paso por el Algeciras?

-Con cariño. Hace muchísimos años de aquello y aquel club y el actual no tienen casi nada que ver. Ha cambiado todo, desde el presidente, Bernardo Martín, hasta los directivos, que eran gente encantadora. Llevo muchos años en el mundo del fútbol, siempre te quedas con las relaciones personales y las amistades que dejé allí las sigo conservando, con eso lo digo todo.