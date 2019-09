Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, ha valorado de forma positiva el triunfo en Pozoblanco por 1-3 en un encuentro que se les puso de cara en el primer cuarto de hora con la expulsión del local Quique Roldán y el gol de Zafra. El entrenador manchego no terminó del todo satisfecho con el juego desplegado por su equipo en algunos momentos, destacó las actuaciones de Fran Ávila y Bello, considera que fueron justos vencedores pese a marcar al final y agradeció el apoyo de los aficionados que se desplazaron hasta tierras cordobesas.

-¿El partido fue finalmente más complicado o menos de lo esperado?

-Un partido siempre es complicado independientemente de las situaciones que se puedan producir y este no ha sido una excepción. Con la expulsión del jugador del Pozoblanco, con muchos minutos por delante, te hace tener una posibilidad pero todos sabemos lo que ocurre en esa situación. De haber aprovechado las ocasiones que tuvimos en la primera mitad, la segunda hubiese sido más plácida, aunque también es cierto que no estoy de todo satisfecho con algunas fases del juego.

-Al final, ¿se impuso la calidad de su plantilla?

-Una vez más, esa frase tan hecha de que el que perdona lo paga es cierta. Luego, hay otra frase que suelo repetir hasta la saciedad, un gol en fútbol no es distancia. En la segunda mitad arrancamos con posibilidades de hacer un segundo gol, que hubiese sido importante, pero el Pozoblanco es un equipo que está ahí, que tiene ilusión, ganas, que lo ha puesto todo en el campo y que también juega y lo hace bien. Nos hizo el gol a balón parado y a partir de ahí, despertamos un poco, creímos hasta el final y sacamos el partido adelante por calidad y control. Creo que en el análisis global el fútbol fue justo con nosotros porque ganamos merecidamente.

-Tras dos semanas de espera, ¿la victoria en los últimos minutos refuerza aún más la moral?

-Lo dije y lo mantengo, han sido dos semanas complicadas, nunca había vivido esa situación. No es agradable esperar tanto tiempo después de una derrota. Lo que queríamos era revertir la situación aquí, en un campo en el que creo que va a ser complicado para muchos equipos, no todos los rivales van a ganar aquí.

-¿Qué le pareció el Pozoblanco?

-Le vi jugar el partido ante el Ciudad de Lucena, uno de los equipos importantes del grupo, el partido estuvo parejo. En la segunda mitad, el Pozoblanco me gustó más y encajó el gol cuando mejor lo estaba haciendo. En Coria le vi en el campo y entiendo que es un equipo que no está teniendo buenos resultados pero ante rivales llamados a estar en la parte de arriba.

-¿Vio el choque ganado con 1-0 y en superioridad por la expulsión de Quique Roldán?

-No, para nada. A falta de cuatro o cinco minutos estábamos empatados. Después del tropiezo entre comillas que tuvimos en el último partido, llevábamos dos semanas sin competir y teníamos muchas ganas. El partido estaba más decantado de nuestro lado, jugábamos en su campo, teníamos más ocasiones pero el gol no llegaba. Ellos lo intentaban a balón parado y no pensaba que podíamos ganar y menos por una ventaja de dos goles.

Ideas claras "Vamos partido a partido, aunque el objetivo global es entrar en 'play-off' y luego quedar lo más arriba posible"

-La banda izquierda con Fran Ávila y Bello ha hecho mucho daño, ¿fue decisiva?

-Para mí son los dos mejores jugadores del grupo en esa posición, así que creo que son importantes. Estoy muy contento con ellos pero también quiero resaltar que en el fútbol los cambios son importantes y aquí, todas las variaciones que hemos realizado han sido positivos. Amin no ha estado tan acertado pero también hay que tener en cuenta que casi todas las acciones de peligro llegaron por su lado.

-¿Sería un fracaso no ascender o no disputar la fase de ascenso?

-La palabra fracaso no me gusta y menos cuando se trabaja y se lucha al máximo por lograr los objetivos. Nosotros vamos partido a partido, el objetivo global del club es estar entre los cuatro primeros y luego, cuando lo estemos de manera matemática, por la composición del 'play-off' siempre miraríamos por quedar lo más arriba posible.

-Pese a la distancia, la afición no falla...

-Tengo que felicitar al grupo de seguidores que se han desplazado. Hay una 'pechá', como se dice aquí en Andalucía de kilómetros entre Jerez y Pozoblanco, y no dudaron a la hora de acompañarnos. Les damos las gracias por su apoyo.