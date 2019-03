"A los puntos merecimos ganar, hicimos muchas más cosas que ellos"

Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, no ocultó su decepción tras el empate sin goles ante el Salerm Puente Genil pero también se mostró optimista y sigue confiando en las opciones de su equipo para disputar el 'play-off', del que siguen estando a tres puntos. Criticó la labor arbitral y no entiende que el rival "perdiese tanto tiempo desde el minuto uno hasta el noventa".

–¿Considera justo el empate?

–A los puntos creo que merecimos ganar, en el cómputo global del partido hicimos más cosas que el rival, lo que pasa es que este es un juego que se resuelve por goles y no los hemos conseguido.

–¿Qué sensaciones le deja el resultado?

–Estamos un poco decepcionados porque era un día de esos en los que todos hubiésemos terminado de ilusionarnos. Exceptuando el Betis, ninguno de los de arriba hemos ganado cuando la pasada jornada fue al revés.

–El empate les obliga a ganar el domingo al Betis Deportivo...

–Nosotros estamos obligados a ganar siempre porque tenemos una cierta desventaja y cada vez quedan menos partidos. El próximo encuentro es ante el Betis, que está por encima, y si no queremos descolgarnos está claro que tenemos que intentar puntuar y si es posible ganar. Ahora, toca analizar las cosas que hemos hecho mal para intentar no cometer los mismos errores.

–¿Le sorprende que su equipo acabara con diez cuando el rival se empleó con más dureza?

–Es un poco sorprendente, mi equipo peca a veces de ser inocente, lo que quiere es jugar al fútbol y no entrar en otras cosas. Yo respeto al rival y le felicito por el punto que se ha llevado de aquí, que seguramente para ellos es muy importante, pero no entiendo que un equipo que ya está salvado que desde el minuto uno hasta el noventa y en superioridad numérica no quiera jugar, que pare el ritmo continuamente... No lo entiendo, pero cada uno en su casa puede hacer las cosas de la forma que estime oportuno.

–¿Qué le ha parecido la actuación del árbitro?

–Si ganamos, seguramente estaría diciendo que estuvo bien. Pero, sin ir más lejos, en el último minuto no pita una falta al borde del área y aplica la ley de la ventaja. No ha estado muy bien.

–Con la falta de gol de sus jugadores, ¿cree que se meterán arriba?

–Lo pienso y lo creo. Somos fiables atrás y nos hacen pocos goles. El gol cuesta dinero. Hemos mejorado en muchas facetas del juego, la mayoría de ocasiones llegan de hacer presión tras pérdida. Tampoco estamos consiguiendo lo que nos gustaría a balón parado, nos falta clarividad. Hay que mejorar las transiciones y el balón parado. No queda otra que seguir trabajando.